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Ourense CF - CD Lugo (0-0)

🔴 Directo | El Ourense CF se enfrenta al Lugo en un derbi gallego con mucho en juego

MINUTO A MINUTO

El Ourense CF debe ganar al Lugo para mantener sus opciones de no descender. Este es el primero de los dos partidos que el equipo azulón va a disputar en un plazo de cuatro días

Los jugadores del Ourense CF celebran el gol de Martín Ochoa ante el Real Avilés.
Los jugadores del Ourense CF celebran el gol de Martín Ochoa ante el Real Avilés. | Ourense CF

El Ourense CF se enfrenta al Lugo en O Couto en un derbi gallego de contrastes. Los de Dani Llácer en puestos de descenso necesitan sumar los tres puntos para salir de la zona de peligro y seguir peleando con otros equipos.

Enfrente, el CD Lugo que tiene otros objetivos. Ubicados en la octava posición y a tan solo dos puntos de la tercera plaza. Los lucenses no quieren perder el tren de los puestos de ascenso que tiene a diez equipos en apenas tres puntos.

Puedes seguir toda la acción de este derbi gallego por La Región, minuto a minuto, desde las 16:15 horas (0-0).

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