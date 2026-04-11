🔴 Directo | El Ourense CF se enfrenta al Lugo en un derbi gallego con mucho en juego
MINUTO A MINUTO
El Ourense CF debe ganar al Lugo para mantener sus opciones de no descender. Este es el primero de los dos partidos que el equipo azulón va a disputar en un plazo de cuatro días
El Ourense CF se enfrenta al Lugo en O Couto en un derbi gallego de contrastes. Los de Dani Llácer en puestos de descenso necesitan sumar los tres puntos para salir de la zona de peligro y seguir peleando con otros equipos.
Enfrente, el CD Lugo que tiene otros objetivos. Ubicados en la octava posición y a tan solo dos puntos de la tercera plaza. Los lucenses no quieren perder el tren de los puestos de ascenso que tiene a diez equipos en apenas tres puntos.
Puedes seguir toda la acción de este derbi gallego por La Región, minuto a minuto, desde las 16:15 horas (0-0).
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