Ceuta: Cárcel En una tierra africana

Ceuta se ha convertido en una prisión en su propia tierra, un lugar donde el malestar y la incertidumbre se han instalado en el día a día de sus ciudadanos españoles. Muchos sienten que no pueden salir a la calle con normalidad, temiendo que sus pisos puedan ser ocupados o que cualquier incidente pueda poner en peligro su seguridad y su tranquilidad. La sensación de estar prisioneros en su propia ciudad es una carga que pesa sobre todos nosotros.

Por otro lado, no podemos dejar de observar la aparente organización detrás de la invasión de marroquíes en Ceuta. La magnitud y la coordinación de estos movimientos parecen indicar que no se trata de un fenómeno espontáneo, sino de una operación premeditada. ¿Qué intereses políticos o económicos estarán detrás de esta aparente estrategia? La duda y la desconfianza crecen ante la falta de respuestas claras.

Imaginen, por un momento, cómo nos sentiríamos los ourensanos si de repente entraran sesenta mil migrantes ilegales en nuestra ciudad. La sensación de vulnerabilidad, la incertidumbre y el temor a perder nuestra seguridad y nuestra forma de vida serían inmediatos. ¿No sería entonces comprensible que en Ceuta se experimente una angustia similar, agravada por las circunstancias y la historia de la zona?

Es importante dejar claro, de manera sutil, que la responsabilidad última recae en el gobierno. Si en realidad el CNI y las instituciones encargadas de la seguridad no tenían conocimiento previo de esta situación, entonces estamos ante una grave negligencia. La sensación de vulnerabilidad y la pérdida de control nos dejan la amarga sensación de estar vendidos. Ceuta no puede seguir siendo una cárcel en tierra africana. Necesitamos respuestas, soluciones y una gestión que ponga la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos en primer lugar. La impunidad y la indefensión no pueden ser la norma en una sociedad que busca vivir en paz y libertad.

Rubén Garrido Rivero (Ourense)