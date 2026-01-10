DIRECTO
Ponferradina- Ourense CF (0-0)

Directo | El Ourense CF quiere seguir ganando ante la Ponferradina

MINUTO A MINUTO

El Ourense viaja al Toralin para enfrentarse a una Ponferradina en horas bajas

Nacho Castillo, jugador del Ourense CF, presionado por un jugador del Barakaldo.
Nacho Castillo, jugador del Ourense CF, presionado por un jugador del Barakaldo. | Miguel Ángel
La Región

Publicado: 10 ene 2026 - 20:45 Actualizado: 10 ene 2026 - 21:53

El Ourense CF llega al Toralín con el objetivo claro de ganar y aprovechar la situación que atraviesa la Ponferradina. Los locales suman un punto de los últimos 18 y su entrenador Mehdi Nafti está en la cuerda floja.

El partido comenzó con el Ourense CF más cómodo que su rival sobre el terreno de juego pero con el paso de los minutos Alberto, portero auriense, se volvió figura al negarle hasta en tres ocasiones el gol a Cortés.

Álvaro Yuste dejó al Ourense CF con uno menos en el minuto 41 por doble amarilla tras llegar a destiempo a una acción con Frimpomng.

Sigue todo el partido desde las 21:00 horas minuto a minuto con La Región (0-0)

