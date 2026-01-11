Duelo con pedigrí para la UD Ourense en O Couto

El fútbol regresa al maltrecho césped de O Couto con el enfrentamiento entre la UD Ourense y el Salamanca UDS, dos equipos que apenas están separados por tres puntos. Los rojillos intentarán lograr el triunfo para asaltar las posiciones de play off. En el duelo de ida, los charros ganaron por la mínima con un tanto en el tramo final, por lo que los unionistas tienen ganas de reivindicarse en lo que será el primer encuentro de la segunda vuelta.

El entrenador ourensano Borja Fernández comenta que “tenemos ganas de volver a conseguir los tres puntos para seguir creciendo en una temporada que considero notable. Arrancamos la segunda vuelta y ya no tenemos ningún rival desconocido, hemos visto que podemos competir contra todos y tenemos que mantener esa mentalidad en lo que nos queda de temporada”. Además, reconoce que “en el análisis que hemos hecho del Salamanca no solo hemos visto sus últimos partidos, sino que también volvimos a visionar el duelo de la primera vuelta para aprender de los errores que pudimos cometer contra ellos”.

En cuanto a los objetivos para la segunda vuelta, Fernández reconoce que “si hubiésemos ganado en Sámano, igual podíamos cambiar un poco la mentalidad y comenzar a mirar hacia otro objetivo más ambicioso, pero no ganamos y perdimos dos puntos, por lo que tenemos que seguir pensando en la distancia que tenemos con los equipos de abajo”. Para el partido ante el Salamanca, el entrenador rojillo tiene las bajas de Rufo, que cumple ciclo de amonestaciones; y Lucas Puime, lesionado. Además, Manu Núñez está entre algodones por un golpe en la cadera en el duelo en Sámano y regresa Justino.

El técnico visitante Jorge García, entrenador del Salamanca UDS, sostiene que “tenemos la mirada fija en sacar los tres puntos, sabemos que no venimos de ganar en casa, que es algo importante para nosotros, el estado del campo no lo vamos a poner como excusa, porque hemos competido bien en campos que no estaban tan bien, y venimos de no ganar, tenemos que poner el foco en otro asunto y adaptarnos todo lo posible. La UD Ourense es un equipo que se equivoca poco y que concede poco. Los partidos son muy apretados, saben las armas que tienen y las saben explotar”. Los charros tienen la baja de Marotías, que está sancionado.