PRIMERA FUTGAL
Duro examen para el líder Córgomo ante el Nogueira
PRIMERA FUTGAL
El Nogueira, que viene de salvar un punto en su visita al Rayo 21, recibe esta tarde al líder Córgomo, que por su potencial ofensivo mete miedo, y esto estimula a los locales para dar la sorpresa ante su gente. “Toca posiblemente uno de los favoritos junto al Celanova para ganar la liga y un equipo que nos va a valer para ir cogiendo estas sensaciones de competición que te van dando las primeras jornadas”, dijo el entrenador Pablo Gil, que llegó esta temporada tras la marcha de Toño Cerdeiro. “Con respecto a la plantilla, estamos muy contentos porque es un grupo muy agradecido al trabajo y que tiene muchas ganas de aprender. Son muy receptivos a lo que les pedimos y estamos cambiando muchas cosas del juego y, aunque nos está costando, en algunos momentos, ciertas partes del partido”.
Sobre las mejoras con respecto al Nogueira de la pasada campaña, el técnico afilador sostuvo: “Estamos intentando profundizar un poquito más en las primeras fases del juego, porque sabíamos que era un equipo muy directo y estamos intentando mejorarla, como así también individualmente con los jugadores ciertos conceptos que a nosotros nos parecen importantes para hacer lo que queremos, pero claro, siempre respetando lo que son nuestros jugadores. Es una plantilla que teníamos bien estudiada porque siempre fue un rival directo y explotando lo mucho y bueno que ya tienen intentando pulirlos un poquito más. Por eso hoy sí somos capaces de controlar el juego y no dejar que estén cómodos tenemos muchas posibilidades”.
Gil pierde a Iago y Gabri Moura, este último por un cierto tiempo, y a Hugo. Mientras, son duda Carlos Alonso, Isi, Íker, Raúl y Veri.
En cuanto al rival, su entrenador Jorge Merayo sabe que es lógico que ellos se estimulen tras el titular de la entrevista del pasado jueves en La Región, que titulaba: Este Córgomo mete miedo. “Me imagino que nos estarán esperando con ganas y las orejas tiesas y eso desde el punto de vista motivacional lo entiendo perfectamente y para eso tenemos que contrarrestarlo, igualarlo o superarlo para que no entren en el partido”.
El equipo, que en las últimas horas fichó a Ayoub, “llega bien pasando a ser 18 efectivos en la plantilla, entrenando bien y vamos con todo a enfrentar al Nogueira”.
El técnico Merayo se mostró encantado de este viaje tan bonito: “Que la gente que vaya al campo disfrute de un equipo competitivo que demuestre un fútbol interesante con o sin balón, atractivo de ver. Nos acercaríamos al objetivo del ascenso si cada día competimos en los entrenos porque todo se traslada en los partidos”.
A Tella, 18:30 horas.
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