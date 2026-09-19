Pesadillas
Pesadillas
Sueño que voy conduciendo un coche nuevo, totalmente de recién estreno en una preciosa tarde soleada de otoño, un modelo que está de moda y en boga, pero que no me gusta ni me acaba de convencer del todo, por mucha publicidad que se gasta publicitando que es el coche del año. Acaba de salir al mercado y se le aventura que será con toda probabilidad el coche que más será vendido en muchos países.
Ni una nube en el cielo ni una gota de agua de la lluvia, ni tampoco hace frío ni calor. Una tarde preciosa de otoño.
La carretera es sola para mí; ni van ni vienen coches.
El firme como si lo estuviera estrenando. Con esa felicidad más propia de un niño consentido y mimado.
Voy contento y feliz a una velocidad que no es muy alta, confortablemente sentado en un mullido asiento tarareando una canción actual de moda.
Por momentos voy conduciendo por una carretera amplia y recta o bien por unas de curvas sinuosas, (alguna vez marcha atrás para aparcar en cuesta abajo, eso es otra cosa y otra pesadilla), y es ahí, cuando por más que toco el pedal del freno la palanca sube y baja una y otra vez y la vuelvo a golpear con más fuerza e insistencia, pero no frena e igual que mi ansiedad llega a su culmen, y de pronto, cuando la inminencia del choque es inmediato, me despierto con las manos aferrando con todas mis fuerzas a un volante inexistente compuesto de las desordenadas sábanas de la cama.
No sé cómo he quedado del choque que he sufrido o que he padecido. Eso no puedo decirlo, pues no lo sé. Pero me siento bien. Indemne.
La habitación, después de unos momentos de descontrol, sigue en donde estaba, pero yo me encuentro muy ansioso y respirando trabajosamente y con esfuerzo.
He tratado de saber su significado por medio de varios libros y también personas que dicen saber de estas cosas, pero su desciframiento no me convence ni me acaba de convencer.
Lo que tiene de bueno es como así aparece así también desaparece de mis sueños dejándome tranquilo durante una larga temporada.
Otra pesadilla se remonta a la época de mi dilatada vida estudiantil.
Pero eso es otra cosa y merece otra carta.
José Rodríguez Gómez (Negreira)
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