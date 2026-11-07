Jornada para sumar para el Ontime y Estrela Verín

Después de las difíciles salidas ante los dos cocos, el líder Melilla y el campeón Futsi Vavalcarnero, los equipos ourensanos afrontan una jornada, a priori, propicia para sumar. Lo hacen como locales, con el Estrela Verín recibiendo a las 12:00 en el Municipal al Ceuta, en descenso y el Ontime a las 17:00, en Cea, al Móstoles, décimo.

El Estrela Futsal, en clara línea ascendente a pesar de que por el momento no se está traduciendo de forma clara en la clasificación, recibe a las 12:00 a un Ceuta que con los mismos puntos, cinco, ocupa puesto de descenso. Para escapar de la zona baja, necesita hacerse fuerte en el Municipal de Verín un Estrela que no podrá contar con la presencia de Malak, convocada por la selección de Líbano para compromisos internacionales. Tampoco estará Meri, que afronta el tramo final de su larga lesión.

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El Ontime, por su parte, afronta en el exilio de Cea (Os Remedios está ocupado con la San Martiño y el Pazo acoge la Liga Nacional de kárate) dispuesto a olvidar sus dos derrotas ligueras consecutivas. Desde las 17:00 horas recibe al siempre peligroso Móstoles, si bien el conjunto madrileño no está teniendo su mejor arranque de curso. Manu Cossío, entrenador del conjunto ourensano, tiene la duda de Chiky, que ya no pudo jugar en Navalcarnero ante el Futsi ni en la Copa en Txantrea