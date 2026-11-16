Empate sin goles en Espiñedo bajo la intensa lluvia (0-0)

El Arenteiro y Racing Villalbés terminaron empatando a cero en un partido que estuvo marcado, sobre todo en la primera parte, por la cantidad de lluvia caída en la mañana de este domingo sobre el campo de Espiñedo y que incluso se planteó que el partido no se disputara y que lo mediatizó totalmente.

Ambos tenían claro que el fútbol directo era la única manera de jugar y así fue como llegaron las escasas ocasiones. En la primera parte, Wiliams, remató fuera y le fue anulado un gol por falta previa, y Gabi en una buena chilena se le marchó fuera por poco. En los lucenses, un remate de Rodri Alonso lo detuvo Esteban y Adri Castro dispuso de una buena ocasión, pero el defensa Ángel Bastos muy atento llegó para evitar el posible gol del delantero visitante.

Segundo tiempo

Tras el descanso, salió mejor el equipo de Marc Vidal, aunque el campo permitía poco juego porque con el paso de los minutos cada vez estaba peor. Edu Ferreira tuvo un buen remate que despejó un defensa a córner cuando enfilaba portería y la réplica fue del visitante Borja Míguez, que remató de cabeza un centro fuera por poco. Ya en el tramo final, la tuvo Manu Bardelas, pero detuvo bien el portero visitante, Santomé.