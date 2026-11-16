CAMPO CONDICIONADO
Empate sin goles en Espiñedo bajo la intensa lluvia (0-0)
CAMPO CONDICIONADO
El Arenteiro y Racing Villalbés terminaron empatando a cero en un partido que estuvo marcado, sobre todo en la primera parte, por la cantidad de lluvia caída en la mañana de este domingo sobre el campo de Espiñedo y que incluso se planteó que el partido no se disputara y que lo mediatizó totalmente.
Ambos tenían claro que el fútbol directo era la única manera de jugar y así fue como llegaron las escasas ocasiones. En la primera parte, Wiliams, remató fuera y le fue anulado un gol por falta previa, y Gabi en una buena chilena se le marchó fuera por poco. En los lucenses, un remate de Rodri Alonso lo detuvo Esteban y Adri Castro dispuso de una buena ocasión, pero el defensa Ángel Bastos muy atento llegó para evitar el posible gol del delantero visitante.
Tras el descanso, salió mejor el equipo de Marc Vidal, aunque el campo permitía poco juego porque con el paso de los minutos cada vez estaba peor. Edu Ferreira tuvo un buen remate que despejó un defensa a córner cuando enfilaba portería y la réplica fue del visitante Borja Míguez, que remató de cabeza un centro fuera por poco. Ya en el tramo final, la tuvo Manu Bardelas, pero detuvo bien el portero visitante, Santomé.
CD Arenteiro:
Esteban Ruiz; Ángel Bastos, Nespereira, Ocampo, Awuley, Edu Ferreira (Raúl Gallego, min.78), Toño, Gabi, Martín Lamelas, Wiliams (Manu Bardelás, min.78) y Adri Rodríguez.
Racing Villalbés:
Santomé; Vérez, Make, Martín López, Rodri Alonso (Brais Prieto, min.63), Edu Reigosa (Marcos Aller, min.86), Lansade (José Varela, min.78), Raúl Melo (Borja Míguez, min.63), Adri Castro, Chans y Gael (Javi Muíño, min.63).
Árbitro:
Carlos Vilavedra (Vigo). Amonestó a los locales Edu Ferreira, Ocampo y Bastos; y al visitante Borja Miguez.
Incidencias:
Encuentro de la jornada 11 de Tercera Federación disputado en el campo de Espiñedo, con más de 200 aficionados, y donde la lluvia fue la protagonista.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CAMPO CONDICIONADO
Empate sin goles en Espiñedo bajo la intensa lluvia (0-0)
SIETE PARTIDOS
Golpe del Monterrei al Polígono (2-4)
DERBI GALLEGO
El Ourense CF busca redimirse en San Lázaro
Lo último