En una de mis películas favoritas de los últimos años “Spotlight”, una historia basada en hechos reales sobre los abusos de la Iglesia Católica de Boston que destapó el Boston Globe y condujo a la americana y después a la irlandesa y las de otros países a reconocer los abusos infantiles cometidos por el clero durante décadas y los llevó a pagar millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas, hay una frase que me maravilla casi al final del film. El director del periódico, justo antes de decidir publicar toda la información que tienen sobre eso, cosa que harán en la edición del día siguiente, les dice a sus periodistas, los que han investigado el caso durante meses, algo más o menos así, voy de memoria así que no será exacto: “¿Sabéis? A veces olvidamos que pasamos la mayor parte del tiempo dando traspiés en la oscuridad, hasta que de repente se enciende una luz”. “A veces”, dice ese personaje en la película.

Todos bordan la obra completa como palilleiras de Camariñas que nos dieran al fin un bordado exquisito casi sacado del cielo o del mar"

Siempre que veo esa escena recuerdo un breve poema recogido por, creo, Eduardo Galeano, escrito por un preso en una cárcel de Uruguay. Unos versos diminutos malamente garabateados en un papel roto y sucio que aquel preso le pasó a su novia entre las rejas. Decían así: “A veces hace sol y te quiero./ A veces llueve y te quiero./ La cárcel es a veces;/ siempre te quiero.”

“Spotlight” es una película que me encanta especialmente porque aparte de ser una maravilla de guion, realización y puesta en escena que según yo lo veo la convierte en un clásico imprescindible como “Todos los hombres del presidente”, “Los archivos del Pentágono” u otras parecidas, junta en la pantalla a tres monstruos de la interpretación actual excepcionales: Mark Ruffalo, Michael Keaton y John Slattery, acompañados de una larga serie de secundarios que también quitan el hipo. Y todos bordan la obra completa como palilleiras de Camariñas que nos dieran al fin un bordado exquisito casi sacado del cielo o del mar.

A veces ocurren cosas.

A veces no.

A veces nos equivocamos y a veces acertamos.

A veces somos malos y a veces buenos.

A veces.

Como gallego que soy, me encanta la expresión “a veces”. Forma parte de mí. De mi naturaleza. De mi infancia. De lo que soy. Es como esa otra expresión que tenemos los absurdos y desquiciados habitantes del noroeste de esta península batida por las olas al borde del océano y que nos alimentamos básicamente de moluscos y crustáceos: “depende”.

No sé a ustedes, pero a mí “a veces” y “depende” me definen más que mi DNI. El DNI solo es un número con una letra idiota y un poco arbitraria al final. En cambio, “a veces” y “depende” son breves pero concisos y valiosos ensayos de antropología cultural llenos de filosofía y conocimiento acerca de nosotros.

Yo quiero ser un “a veces” o un “depende”. No un número fijo de ocho cifras escrito en un carnet.

A veces.