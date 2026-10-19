Empate insuficiente en el derbi entre Sporting Carballiño y Maside (1-1)

Buen ambiente en Espiñedo para vivir un derbi que terminó con empate a uno. El Sporting Carballiño arrancó el partido más dispuesto y tomando el control del juego ante un Maside que se limitó a esperar bien armadito atrás, pero sin una actitud ofensiva, siendo el portero Artai un espectador más.

Los sportinguistas buscaron profundizar en ataque por los costados con la incorporación de Canexón por una banda y el lateral Maside por la otra. La insistencia de los anfitriones encontró el premio con el 1-0. Centro de Óscar que peinó en primera instancia Quique Souto y que acabó conectando Israel con otro cabezazo, libre de marcas, aprovechando el despiste defensivo para vencer a Pachi.

La segunda parte tuvo más la esencia de un derbi, lucha, entrega y situaciones de peligro. El Maside movió el banquillo con la entrada de Álex Bardelás generando dos ocasiones para empatar. Lo tuvo Alex Blanco al rematar de cabeza un envío de Robert, que con muchos apuros terminó salvando Artai. Dos minutos después, un tiro de Robert se marchó pegado al poste derecho.

Despertó el Sporting y lo tuvo Óscar con un gran zurdazo que Pachi mando al córner, pero más clara aún fue un mano a mano de Champi que, dentro del área, remató alto.

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Gol de Álex Bardelás

Los masidaos no bajaron los brazos y consiguieron el 1-1. Un corto despeje el portero local le cayó a Álex Bardelás que definió con un tiro ajustado al palo izquierdo.