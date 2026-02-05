El Estadio do Couto todavía no está disponible

Las torrenciales lluvias no han sido el mejor aliado para el césped del Estadio do Couto, que fue replantado hace menos de tres semanas. La Xunta de Galicia, propietaria de la instalación, informó este miércoles a la UD Ourense que no se ha podido cumplir el plazo establecido para que enraizaran los nuevos tepes por los acontecimientos climatológicos que asolan la provincia desde hace días.

Para evitar problemas sobrevenidos en el nuevo césped, la Xunta considera oportuno dar más margen de tiempo para que se pueda jugar en él. Así pues, el partido que se disputará el domingo, a las 17:00 horas, entre la UD Ourense y el Coruxo tiene que buscar nueva ubicación.

La semana pasada, los rojillos jugaron como locales en el José Arjiz (Verín), pero en esta ocasión todo indica que el encuentro se jugará en Albán (Coles), ya que figura en la Federación Española como segundo campo. En dicha instalación entrena los sábados el primer equipo y entrena parte de la base.