Vídeo | Arrancan las obras en el césped del Estadio de O Couto

REFORMA INTEGRAL

Arrancan las obras de reforma integral del césped de O Couto, lo que obliga al Ourense CF y a la UD Ourense a disputar sus próximos partidos como locales fuera de la ciudad.

Avance de las obras en O Couto
Avance de las obras en O Couto | Miguel Ángel

Las obras de reforma integral del terreno de juego de O Couto ya han comenzado, con maquinaria trabajando sobre el césped para solucionar los problemas existentes. Los trabajos deberán estar finalizados para el fin de semana del 7 y 8 de febrero.

Mientras duren las actuaciones, los equipos ourensanos se verán obligados a jugar fuera de casa. El Ourense CF recibirá este domingo al Cacereño en A Pinguela, en Monforte de Lemos, mientras que la UD Ourense disputará su próximo encuentro como local en el José Arjiz de Verín, ante el filial del Burgos.

Un exilio temporal necesario para garantizar la correcta renovación del césped del estadio.

