El Estrela acaricia el ascenso al golear en Linyola (1-4)

El Estrela Futsal allanó el camino hacia la Primera División después de ganar por 1-4 en tierras ilerdenses al Linyola en la ida de la final del play off, en un duelo con una primera mitad con las fuerzas equilibradas (1-1) y un segundo acto en el que las jugadoras de Manu Cossío bordaron el fútbol sala para lograr una renta de tres goles con la que acaricia el salto de categoría.

El Linyola demostró en la primera mitad que en su cancha es un equipo muy resultón. Las catalanas exigieron a un Estrela que necesitó multiplicarse en defensa y que tuvo a la portera Lucía Paz como una de las destacadas.

El Linyola apretó, pero el Estrela nunca se arrugó hasta lograr equilibrar el empuje y ponerse por delante en el marcador. Fue en el minuto 16, en una falta que recibió Anita Ontiveros (después tendría consecuencia, porque la infractora, Karen Pons, vio amarilla y enm la segunda parte sería expulsada) y ella misma la ejecutó, sirviendo al segundo palo para que Pau, libre de marca, pusiera el 0-1. Fue justo después de que las locales tuvieran la mejor del primer acto, un remate de Txell en una contra que se estrelló en los dos palos de Lucía.

Sin embargo, el empate llegó medio minuto después. Saque de banda y golpeo de Julia Palma casi desde el lateral, a la altura de los banquillos, que rozó en Rafinha y sorprendió a Lucía para el 1-1.

El Estrela pudo adelantarse de nuevo, pero María León no acertó a rematar en el segundo palo y más tarde el remate de Jeni se estrelló en el poste.

La segunda parte fue un monólogo del Estrela. Muy pronto recuperó la ventaja, con un gol en una falta desde la frontal que anotó Rafinha en el minuto 22 después de que se la pisara Jeni.

La jugada que desencadenó todo llegó en el minuto 28. La local Karen Pons cometió falta sobre Sara Santos en una contra y protestó de forma muy airada, lo que le costó la segunda amarilla y la expulsión. El Linyola tenía que jugar dos minutos en inferioridad, pero apenas tardó 15 segundos en encajar el 1-3, en un ataque definido por Sara Santos.

Al Linyola, impotente y demasiado alterado, se le hizo muy larga la segunda mitad y el Estrela jugó a su antojo. Tuvo el cuarto María León en una muy clara en el minuto 30, igual que Anita en el 33, con un tiro a la cruceta. Sí acertó la argentina cuatro después. Era el 1-4 y la ventaja todavía pudo crecer más, con un palo de Sara Santos, poco antes de ser expulsada.

Falta rematar, pero parece que el sábado habrá fiesta en Cortegada.