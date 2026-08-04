El descubrimiento del champán por Dom Pérignon en 1693.

En 1657, cuando Pierre Pérignon tenía 19 años, decidió ingresar en un convento de monjes benedictinos en la abadía de Saint-Vannes, en la ciudad de Verdún. Desgraciadamente famosa por otro motivo (la batalla de la Primera Guerra Mundial). En el año 1668 es trasladado a la abadía de Hautvelliers, cercana a la ciudad de Épernay, comuna francesa en el Departamento de Marne y la región Champaña-Ardenas donde fue abad desde ese año hasta 1715. Durante toda su estancia allí, y hasta su muerte, se dedicó a la custodia del sótano de la abadía (lugar donde se guardaba la producción de vino).

Fue durante su administración que la abadía prosperó y duplicó su producción vinícola. La abadía contaba con 12 hectáreas de viñedos con la denominación de uva Pinot Noir. Pérignon modificó la organización de las vendimias de la uva, para lograr de vino totalmente blanco. Seleccionó parcelas y perfeccionó el método de cosecha y producción.

Se dice que Pierre habiendo probado la bebida contenida en una de las botellas estacionadas en el sótano, (llamando a quienes estaban en sus cercanías) exclamó: ¡Venid pronto, estoy bebiendo las estrellas!, precisamente aludiendo a las burbujas producidas por la fermentación del vino. Como demostración del honor y respeto que los monjes benedictinos tenían por Pierre y su familia, cuando los Dom Pérignon fallecieron, fueron enterrados en una sección del convento que era exclusivamente reservada a los abades.

No todos los historiadores suelen coincidir en que Dom Pérignon haya sido el descubridor del método champenoise, incluso algunos indican que fue la mejora de una técnica anterior. Sin embargo, la mayoría establece que fue en la abadía de Hautvelliers y con la intervención de Pierre, cuando se inicia la historia de esta ya tradicional bebida. Pierre publicó la regla de los 11 pasos de “El arte de tratar bien la viña y el vino de Champagne”.

Eso fue hace 333 años.