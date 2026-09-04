Estrela Futsal y Castro abren en Verín la Primera División 26-27

La Primera División 2026-2027 de fútbol sala femenino arranca esta noche en Verín. Lo hace con el derbi autonómico que desde las 21:00 horas disputen en el Pabellón Municipal el recién ascendo Estrela Futsal y el FSF Castro lucense.

Después de una pretemporada perfecta, al Estrela Futsal le han llegado los problemas justo antes de que empiece lo bueno. Lo hizo en forma de lesiones y problemas físicos. Media docena de jugadoras del conjunto verinense han comenzado la semana con molestias que le hacen ser duda hasta última hora. “Hemos tenido que bajar el ritmo y la carga en los entrenos para no correr más riesgos”, lamente el técnico Charlie Simoes.

Problemas fuera de la cancha y también dentro para el Estrela Futsal, puesto que le visita un Castro llamado a luchar por entrar en las plazas de play off por el título. El precedente es bueno, porque en pretemporada el estrela ganó por 1-2, pero aquello no deja de ser un test. Del equipo lucense Charlie destaca que “es un equipo que con el paso de las temporadas va creciendo en Primera División. Para nosotros es un espejo en el que mirarse. Es un equipo que domina tanto el juego con balón como sin él, con un enorme potencial y que se adapta a cada cambio. De todas formas, sabemos cuáles son sus puntos débiles y seguro que si mostramos acierto, le haremos sufrir. En pretemporada las sorprendimos, por qué no lo vamos a poder hacer nuevamente”.

El entrenador del Estrela es consciente de lo importante que es para el equipo verinense “comenzar sumando los tres puntos. Llegamos a una categoría nueva y a una sede nueva, por lo que hacemos un llamamiento a que la gente de Verín nos apoye, estamos en la máxima categoría y necesitamos de su ayuda. Todavía es época de vacaciones, por lo que esperamos sumar en estos tres primeros partidos hasta el parón para que después, en una posición cómoda en la clasificación, la gente se termine enganchando”.

Lo primero es el exigente duelo que, con un equipo bajo mínimos por los problemas físicos, debe afrontar este viernes noche ante un duro Castro del técnico Julio Delgado y de la lazana Antía Pérez.