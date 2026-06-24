El Estrela Futsal cerró un curso de diez

El fútbol sala femenino ourensano recupera cinco años después su segunda unidad en la élite. Lo hace con el ascenso del Estrela Futsal, confirmado el domingo después de saldar con éxito su final de play off ante el Linyola ilerdense. El conjunto de Cortegada llega a Primera División luego de firmar su segundo ascenso consecutivo, este en un año redondo, con título en la fase regular (fue el mejor de los 47 equipos de los tres grupos) y un play off perfecto (global de 12-5 al Leganés en la primera eliminatoria y 11-5 al Linyola en la definitiva).

Lo logró con una plantilla de muchos quilates para la categoría, aunque demasiado corta, máxime después de una lesión de larga duración y un adiós prematuro por motivos laborales. Y sobre todo, después de un cambio en el banquillo casi a mitad de curso por la marcha de Rubén Carballo. El vilagarciano Manu Cossío cogió el testigo con un reto exigente por delante y el equipo no se frenó. “Cuando te llama un equipo en diciembre, lo normal es que vaya abajo, pero yo llegaba al líder, al máximo goleador, al menos goleado y con el objetivo de ascender. Mejorar aquello era complicado, pero hemos sabido darle continuidad al proyecto, superando adversidades en forma de lesiones, para terminar logrando este éxito”, aseguró el técnico.

Cossío reconoce que “ha sido una temporada larga y dura”. De la vuelta de la final del play off señaló que “se nos complicó la primera parte, porque los rivales también tienen sus armas y no les quedaba otra que arriesgar. Tuvimos nervios y algo de tensión, lo que nos llevó a cometer muchos errores por la precipitación. En el descanso hablamos y tras el descanso reapareció nuestra mejor versión”.

A pesar de la superioridad mostrada tanto en la fase regular como en el play off, Cossío reconoce que “un éxito así solo llega después de mucho trabajo, de hacer las cosas bien durante mucho tiempo. Tiene que funcionar todo a la perfección: desde la directiva hasta la plantilla y el cuerpo técnico, pasando por la afición, los sponsors… Después, en lo deportivo todo salió bien. Cuando en una temporada solo cedes dos derrotas y un empate quiere decir algo, pero después todavía quedaba lo más difícil, dos eliminatorias en las que no solo influye la calidad de la plantilla, que la teníamos, sino otros muchos factores y todo salió bien”.

El play off demostró que el grupo de los equipos gallegos era el más fuerte de los tres. “Tres equipos de nuestro grupo llegaron a la eliminatoria decisiva y dos ganamos (Rodiles, además del Estrela). El Marín hizo una segunda vuelta sensacional y se quedó a un paso y fuera del play off se habían quedado ya equipos como el Bembrive, que había ganado las dos últimas ligas regulares; el Vilalba, que un año antes se quedó a un segundo del ascenso a Primera; o el Telde, otro equipo que acabó la liga muy bien. Tranquilamente, los tres equipos ascendidos podrían haber sido de este grupo, por eso creo que hemos hecho un gran trabajo durante toda la temporada”, finaliza Manu Cossío.

El equipo sigue de celebración, pero hay trabajo por hacer

Preparar una temporada en la élite es exigente en todos los ámbitos, por eso el trabajo de oficina en el club no se detiene. A pesar de ello, el Estrela todavía sigue celebrando su éxito. “Nos quedan visitas institucionales a la Diputación y a la Xunta, pero el trabajo duro para nosotros ya ha comenzado”, afirma Taffa, director deportivo del Estrela Futsal.

“Teniendo el objetivo de asentar este proyecto en la élite, la primera temporada será la más difícil para nosotros, por eso ahora tenemos trabajo extra. Tenemos mucho trabajo y muy difícil, porque estamos a finales de junio y ya llegamos tarde al mercado”, añade.

Viendo lo exigente que va a ser la próxima campaña, la dirección deportiva tiene claro que “necesitamos una plantilla más larga que este año. La iniciamos con 13 jugadoras, pero lo dejó Amelia, que aprobó las oposiciones de la Guardia Civil y María Estévez se rompió el cruzado. Necesitamos a 14 o 15 jugadoras y no vamos a tener filial, lo que nos exigirá hacer varios fichajes”, finaliza Taffa, director deportivo.

El equipo sigue celebrando su éxito, y no es para menos, aunque en los despachos hay mucho trabajo por hacer.