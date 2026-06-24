Directo | Sánchez comparece en el Congreso y da sus explicaciones sobre los casos de corrupción que lo rodean

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso en un pleno marcado por la presión de la oposición y el debate sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Sánchez interviene a petición propia para informar sobre la situación política tras las últimas investigaciones judiciales y el reciente Consejo Europeo celebrado en Bruselas. Su comparecencia llega en un contexto de máxima tensión política y con la oposición reclamando explicaciones y responsabilidades.

Uno de los puntos centrales del debate es la situación judicial de Begoña Gómez, tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral, un asunto que Moncloa considera que responde a una actuación “desproporcionada” y con motivaciones políticas.

El PP y sus socios parlamentarios aprovechan la sesión para intensificar la presión sobre el Gobierno, con referencias a distintos procedimientos judiciales que afectan al entorno socialista, incluido el conocido como ‘caso Leire’.

Mientras tanto, la oposición insiste en la necesidad de un adelanto electoral, al considerar agotada la legislatura. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene su posición y sostiene que las elecciones generales se celebrarán en 2027, salvo que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

La comparecencia de Sánchez se convierte así en uno de los debates más relevantes del periodo de sesiones, con el futuro político de la legislatura y la estabilidad del Gobierno en el centro de la discusión.