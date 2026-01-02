Estudiantes: un inicio gigante para el COB

No puede ser más cierto eso de la cuesta de enero para un COB que iniciará el año con una sucesión de partidos a cada cual más complicado que el anterior. Obradoiro, Palencia, Fuenlabrada, Alicante… y para empezar, este domingo, el Estudiantes. Los ourensanos se preparan para una parte del calendario de máxima exigencia tanto en el Pazo como a domicilio.

El primer partido del año para los de Moncho López es ante el rival con más “nombre” de la categoría. El Estudiantes repite una campaña más en la Primera FEB y por ahora lo hace un paso por detrás de los mejores equipos. Con solo tres derrotas, la temporada colegial es notable, pero a la sombra de un Básquet Coruña que encajó el domingo su primera derrota de la campaña y un Obradoiro imparable y que enlaza ya 11 victorias consecutivas.

Un pasito por detrás de los dos equipos coruñeses, que además ya le han ganado, pero con plantilla y juego para estar uno o varios por encima de todos los demás.

Se medirá el COB a un equipo con una lista de amenazas interminable y que seguro todavía sigue reforzándose hasta los dientes para pelear por un ascenso que es una obligación cada temporada que esté por debajo de la ACB.

Hasta ahora Sergi García es el único retoque importante que ha dado Toni Ten al equipo. El base balear, internacional absoluto, promedió 7,4 puntos y 9,6 de valoración la campaña pasada en el Granada, la actual la inició en con el Burgos y ahora baja de categoría para ser cabeza de ratón, pero en una posición en la que la competencia explica por sí sola el nivel equipo colegial. Jayson Granger no está “plus” como la campaña pasada, pero sigue siendo el jugador más valorado y el más determinante y Goran Filipovic es un relevo de garantías.

Y lo mismo en las demás posiciones. Si hacen falta puntos, está el tiro exterior de Sasu Salin y la polivalencia de Omar Silverio; si hay que encontrar versatilidad están los argentinos “Pato” Garino, Lucas Giovennetti y “Potro” Vaulet; ya en el juego interior está la calidad de Tanner McGrew, los minutos de rotación que puedan dar Asier González y Hugo López y para la zona queda el pívot más determinante de la temporada pasada, Lotanna Ngowbo. Amida Brimah no dio el nivel esperado y no le quedó más remedio y fichar en la ACB. Ese es el nivel del Estudiantes, el próximo rival del COB.

Dos ligas distintas dentro de una Primera FEB tan exigente que es capaz de castigar otra vez a un Estudiantes anclado a la categoría, para pesadilla suya y orgullo de sus rivales.