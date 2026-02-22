Fiesta de goles sin victoria para la UD Ourense (3-3)

Los jugadores rojillos y los cántabros pelean por un balón aéreo durante el encuentro disputado en el estadio de O Couto y que terminó con reparto de puntos.

Extraño partido con muchos goles y ocasiones de gol, pero con multitud de errores y despistes defensivos de la UD Ourense que le supuso no derrotar a un Rayo Cantabria efectivo ante la portería de Vizoso, aunque consiguió empatar la desventaja en el marcador en dos ocasiones y tuvo opción de acabar ganando el duelo pese al 3-3 final.

Como en anteriores partidos, la zona de creación de Parrilla y Champi fue anulada por la presión alta del rival y su defensa adelantada dejando muy poco espacio para el fútbol combinativo en medio campo, pero el equipo de Borja Fernández lo solucionó con mucha profundidad en ambas bandas con Justino y Busto como estiletes. También con entradas desde segunda línea de Manu Nuñez y la opción de la subida de ambos laterales, Santi de Prado y Simón Luca. Sin crear ocasiones claras de gol parecía tener controlado el choque y con opción de poder inaugurar pronto el marcador, hasta llegó el primer momento de desconexión rojillo durante cuatro minutos.

De un córner sin consecuencias, el Rayo Cantabria sacó un segundo centro para que Carlos rematase sin oposición en el segundo palo para marcar el 0-1. Y casi sin tiempo para madurar lo sucedido, otro error con posible falta no señalada a Parrilla en medio campo posibilitó una contra sin repliegue efectivo unionista que Diego Díaz conduce hasta llegar al área y batir a Vizoso con un tiro cruzado y de calidad sin que nadie de la defensa rojilla le encimase.

Tras los dos golpes sufridos, poco a poco la UD Ourense recuperó el dominio del juego y a llegar con peligro a la portería de Laro y con un pase en profundidad de Rufo superando la defensa adelantada cántabra, este definió el mano a mano marcando el 1-2 de tiro raso. Un gol preámbulo de los mejores minutos rojillos, no sin tener otro despiste en un córner para otro remate de cabeza claro de Santi Franco, pero poco después Parilla pudo empatar con un remate raso en área y Manu Núñez no falló tras una jugada espectacular de fuerza y desborde de Justino por la banda, con centro para que el propio Nuñez solo tuviese que empujarla a la red.

Todo parecía controlado hasta que llegó en los minutos de descuento antes del descanso otro momento de pasividad y despiste defensivo rojillo que aprovecho Mascaró para hacer el 2-3 antes de llegar a un parón necesario para recomponer ideas en los de Borja Fernández que salieron en el segundo tiempo más centrados y dominadores del choque, pero con los mismos errores y despistes defensivos.

Youssef igualó y pudo ser mejor

El segundo tiempo volvió a ser vibrante y con ocasiones muy claras para uno y otro equipo. Rufo pudo empatar tras una gran jugada de calidad de Parrilla, pero Vizoso salvó un mano a mano acto seguido en una contra en la que se lesionó Hugo Busto. Y comenzó el carrusel de cambios y la aparición del jugador que marcó el resultado final, Youssef. Primero avisó en un remate de cabeza. No falló en la segunda ocasión de cabeza con un gran remate y abrió un nuevo partido con el 3-3. Y en medio del arreón final ourensanista llegó otro error defensivo que Mascaró erró con un claro remate en área sin oposición para sentenciar. Y el choque todavía tenía un epílogo final con Youssef como protagonista en una acción individual en la que no vio solo a Rufo y decidió definir en ante Laro tras dos regates y del 4-3 que ya se cantaba en las gradas se pasó al 3-3 final en un partido vibrante, pero sin triunfo final.