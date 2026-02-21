¿Cuánto quieres los play off?

No es el partido más llamativo de los que ha jugado el COB ni de los que tiene por delante en el calendario, pero seguro que es el más importante. Lo sabe el equipo y seguro que también el Pazo. Aquí no hay que explicar la teoría porque la afición ourensana conoce la liga mejor que ninguna.

No habrá fuego en la grada como en el derbi ante el Obradoiro ni se recordará en el tiempo, pase lo que pase, como las victorias que se han conseguido ante el Estudiantes el sábado pasado o alguna campaña anterior. Pero el partido de esta tarde es el que sella el billete a soñar con el play off.

El COB ha demostrado que es capaz de ganar a cualquiera y se lo ha sabido transmitir a su afición, pero no puede fallar en días como este si quiere aspirar a más.

Hoy no está en juego el play off, pero sí seguir todos ilusionados con que es posible conseguirlo

Las dos últimas victorias en el Pazo tuvieron en medio el tropiezo en Cartagena. Nada grave y hasta lógico para cualquiera que no sea uno de los intocables de la liga, pero esos errores obligan a no fallar después cuando no eres capaz de ganar por rutina.

Si el COB acaba jugando los play off será un mérito enorme y si lo consigue será porque sigue siendo fuerte en una cancha en la que se siente poderoso y su afición importante. No habrá comodines desde el talonario ni rivales que se descarten. El equipo de Moncho López tendrá que seguir pulgada a pulgada para intentar llegar a una meta tan lejana y complicada como ilusionante. El equipo ha entrenado toda la semana como si esta tarde tuviese una final.

