El Francelos salva un punto ante el Muíños (1-1)

Tablas en Valboa entre el Francelos y el Muíños (1-1). Los locales eran los más necesitados para continuar una temporada más en la categoría y con cierta angustia lograron al final igualar con un gol de Thyago en el minuto 89.

Los primeros veinte minutos de la etapa inicial transcurrió sin grandes historias, pero fueron los locales que inquietaron por la banda de Hugo que puso a prueba al meta Íker y más tarde a la salida de un córner, Cuurry remata y salvan sobre la línea los visitantes y otro posterior que se paseó por el área pequeña.

Lo que predominó fue el juego directo debido a las condiciones que presentaba el terreno de juego, especialmente el Muíños buscando a su delantero Grego.

Nada más comenzar la segunda parte llegaría el 0-1. Un centro desde la banda derecha que remata Grego, estrellando el balón en el palo para luego llegar a los pies de Figue que, sin oposición, anidaba el esférico en el fondo de las mallas.

Con el resultado desfavorable, el Francelos estaba obligado a arriesgar un poco más en busca del empate, pero fue más con el corazón que cabeza ante un oponente que intentó sorprender a la contra.

Nuevamente, apareció en escena Hugo, cuyo centro fue rematado por Kevin, pero otra vez los buenos reflejos de Íker abortaron esa clara oportunidad. Los visitantes no terminaban de sentenciar el encuentro con las apariciones de Grego, que dispuso de la posibilidad del 0-2, pero Hugo Pena salvó la papeleta a bocajarro dentro del área pequeña.

Apareció Thyago

Cuando parecia que la derrota era cosa juzgada, llegó el definitivo 1-1. Saque de esquina que provoca un barullo dentro el área y Thyago aprovechó para marcar y darle a los suyos un punto de oro.