El Francelos sigue en racha ante el Lamela (4-1)

UNA VICTORIA MÁS

El equipo de Gele González encadena cinco jornadas sin perder y demostró un gran poder ofensivo para golear al Lamela

Mateo, del Francelos, intenta irse con el balón ante la presión del delantero Adán, del Lamela.
Mateo, del Francelos, intenta irse con el balón ante la presión del delantero Adán, del Lamela. | Martiño Pinal

El Francelos transita por su mejor momento en la liga y así lo testificó con su clara victoria por 4-1 sobre un Lamela que sigue en puestos de descenso directo.

Los anfitriones tomaron el mando e inquietando permanentemente con las incursiones de Roberto y Guille, por las bandas. No extrañó que llegara el 1-0, al aprovechar Damián un fallo defensivo. Pudo ampliar Canillas, con gran labor, al cabecear una falta de Roberto. El 2-0 fue obra de Damián con un potente remate que lo desvió un defensa y descolocó al portero. El cuadro pontevedrés no inquietó a Kike y su ocasión fue un disparo de Hugo Pérez, que se marchó alto.

En los primeros compases del segundo tiempo, el Francelos sentenció el partido. El 3-0 nació de un robo y posterior asistencia de Canillas para Guille, cuyo centro atrás lo aprovechó Hugo Suárez para meter la puntera y superar a Dani Méndez. Con una gran intuición y calidad Roberto anotó el 4-0, merced a una vistosa vaselina que sorprendió al portero.

El Lamelas no bajó los brazos y recortaría diferencias con la movilidad de Adán metiendo un pase largo para que Carrera, dentro del área estableciera el 4-1, y siendo el primer tanto que anota el equipo jugando como visitante después de 420 minutos.

A partir de ahí, el partido fue un ida y vuelta constante. El Francelos pudo ampliar su ventaja. Roberto no pudo resolver un mano a mano con el portero. Más tarde probó fortuna Albero Cararcelas, pero su tiro fue despejado por el guardameta Dani Méndez.

Diego, que entró en escena, remató solo y alto a un centro de Suso. Luego, el larguero le privó de poder marcar el quinto.

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