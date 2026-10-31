El Francelos sigue en racha ante el Lamela (4-1)

Mateo, del Francelos, intenta irse con el balón ante la presión del delantero Adán, del Lamela.

El Francelos transita por su mejor momento en la liga y así lo testificó con su clara victoria por 4-1 sobre un Lamela que sigue en puestos de descenso directo.

Los anfitriones tomaron el mando e inquietando permanentemente con las incursiones de Roberto y Guille, por las bandas. No extrañó que llegara el 1-0, al aprovechar Damián un fallo defensivo. Pudo ampliar Canillas, con gran labor, al cabecear una falta de Roberto. El 2-0 fue obra de Damián con un potente remate que lo desvió un defensa y descolocó al portero. El cuadro pontevedrés no inquietó a Kike y su ocasión fue un disparo de Hugo Pérez, que se marchó alto.

En los primeros compases del segundo tiempo, el Francelos sentenció el partido. El 3-0 nació de un robo y posterior asistencia de Canillas para Guille, cuyo centro atrás lo aprovechó Hugo Suárez para meter la puntera y superar a Dani Méndez. Con una gran intuición y calidad Roberto anotó el 4-0, merced a una vistosa vaselina que sorprendió al portero.

El Lamelas no bajó los brazos y recortaría diferencias con la movilidad de Adán metiendo un pase largo para que Carrera, dentro del área estableciera el 4-1, y siendo el primer tanto que anota el equipo jugando como visitante después de 420 minutos.

A partir de ahí, el partido fue un ida y vuelta constante. El Francelos pudo ampliar su ventaja. Roberto no pudo resolver un mano a mano con el portero. Más tarde probó fortuna Albero Cararcelas, pero su tiro fue despejado por el guardameta Dani Méndez.

Diego, que entró en escena, remató solo y alto a un centro de Suso. Luego, el larguero le privó de poder marcar el quinto.