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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas

Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas

RECORRIENDO LA PROVINCIA

La novena edición del trail y andaina Montes de Sandiás congregó a más de un centenar de personas en una prueba que estuvo marcada por las altas temperaturas como consecuencia de la ola de calor que atraviesa la provincia

Más de un centenar de personas se dieron cita en Sandiás para participar en una edición más del trail y andaina Montes de Sandiás. Son ya nueve los años que esta cita se lleva a cabo, donde los participantes recorren los paisajes ourensanos.

Este año los participantes tuvieron que hacer frente a las altas temperaturas que se registraron en la provincia, superando los 40º. La hidratación y gestión de los esfuerzos fue clave para acabar esta prueba completando los 12 kilóemtros del trail o 15 de la andaina.

En la prueba de trail el triunfo fue para Adrián Rodríguez con un tiempo de 1:06:03 en categoría masculina. Conchi Conde con 1:25:19 se llevó el triunfo en la categoría femenia.

Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
1/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
2/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
3/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
4/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
5/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
6/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
7/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
8/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
9/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
10/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
11/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
12/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
13/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
14/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
15/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
16/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
17/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
18/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
19/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
20/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
21/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
22/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
23/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
24/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
25/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
26/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
27/27 Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas | Xesús Fariñas

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