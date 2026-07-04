Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
RECORRIENDO LA PROVINCIA
La novena edición del trail y andaina Montes de Sandiás congregó a más de un centenar de personas en una prueba que estuvo marcada por las altas temperaturas como consecuencia de la ola de calor que atraviesa la provincia
Más de un centenar de personas se dieron cita en Sandiás para participar en una edición más del trail y andaina Montes de Sandiás. Son ya nueve los años que esta cita se lleva a cabo, donde los participantes recorren los paisajes ourensanos.
Este año los participantes tuvieron que hacer frente a las altas temperaturas que se registraron en la provincia, superando los 40º. La hidratación y gestión de los esfuerzos fue clave para acabar esta prueba completando los 12 kilóemtros del trail o 15 de la andaina.
En la prueba de trail el triunfo fue para Adrián Rodríguez con un tiempo de 1:06:03 en categoría masculina. Conchi Conde con 1:25:19 se llevó el triunfo en la categoría femenia.
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
18/27
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
21/27
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
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Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
23/27
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
24/27
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
25/27
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
26/27
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
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Xesús Fariñas
27/27
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
|
Xesús Fariñas