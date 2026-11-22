La UD Ourense afronta este mediodía el segundo derbi del curso. Los unionistas reciben en el estadio de O Couto a un Racing de Ferrol que lleva cuatro encuentros sin conocer la victoria. Las cosas no le van mejor al equipo ourensanista, ya que ocupa el farolillo rojo, con ocho puntos, a cinco de la zona de permanencia. Los pupilos de Agustín Ruiz completaron, ayer por la mañana en Coles, el último entrenamiento de la semana y siguen teniendo de bajas a los lesionados Rufo, Viti, Cristian Carro y Lucas Puime, que sufre una microrrotura muscular y hasta dentro de diez días no se incorporará al grupo.

“No podemos mirar más allá del siguiente encuentro. Esta semana hemos trabajado matices concretos en determinadas fases del juego, los futbolistas tienen nivel suficiente para entender y asimilar los conceptos rápidamente. Pero lo que tiene que quedarnos muy claro es que el nivel competitivo debe ser mucho más elevado: ir más a las disputas, estar más atentos a las segundas jugadas y hacer más esfuerzos tanto en defensa como en ataque. Eso es innegociable si queremos sumar puntos”, asegura el rojillo Agustín Ruiz.

En lo que se refiere al rival de esta jornada, el Racing de Ferrol, tiene claro que habrá que aprovechar los espacios que dejen: “En el fútbol hay que manejarlo todo, incluidos los estados de ánimo y la precipitación que pueda tener un rival hecho para estar arriba cuando no le salen los resultados. Defensivamente, son un equipo muy fuerte al que cuesta hacerle gol, pero en el fútbol siempre se generan ocasiones. La clave estará en ser tremendamente ordenados, minimizar al máximo nuestros errores en área propia y aprovechar las opciones que tengamos. Como vienen a O Couto con la obligación de ganar, dejarán espacios que debemos explotar para poder hacerles daño”.

Además, hace hincapié en el hecho de jugar en casa: “Tenemos la grandísima suerte de contar con una afición que anima, independientemente de cómo vayan las cosas, incluso despidiendo al equipo con aplausos el otro día tras perder. El equipo va a crecer y cada vez competirá mejor, pero tenemos muy claro que con su ayuda desde la grada estaremos mucho más cerca de sumar de tres en tres”.

En el lado racinguista, su técnico Javi Vázquez no podrá contar con el lesionado de larga duración, Lucas Díaz; y los sancionados Monjonell y Fabio, que cumplen ciclo.

Falta de gol visitante

El entrenador del conjunto departamental hace hincapié en la poca capacidad goleadora de su equipo: “Al final estamos donde estamos, esto va de meter goles. Hay que exigirse hacerlos. Sabemos que hacemos millones de cosas muy bien y que, a día de hoy, por desgracia, no se ven, porque no estamos obteniendo los resultados que realmente estamos mereciendo”.