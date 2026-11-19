Pablo Gil, entrenador del Nogueira, asumió este nuevo reto tras sus años en el Polígono y ahora se encuentra peleando los play off de ascenso y con ocho jornadas sin perder: “Empiezan a salir bien las cosas, después de llevar un par de meses complicados en el tema de las bajas, con lesiones importantes, pero los compañeros que están disponibles responden y los resultados van saliendo”.

El técnico habla también de la importancia del club: “A nivel de infraestructura y de plantilla estoy contentísimo de haber venido aquí y los resultados van acompañando, que siempre es positivo. El único punto negativo son las lesiones de gravedad que hemos tenido y nos están condicionando un poquito todo. Haber perdido a estas alturas a Gabri Moura, que viene del año pasado y no lo acaban de operar, Marcos e Iago se rompieron el cruzado, Manu el menisco y Brais el ligamento del tobillo. Esta situación ha hecho que otros compañeros tengan que ir acumulando minutos y que tengan otras lesiones menos importantes, pero que nos van mermando en el día a día”.

Sobre la posibilidad de que algunos de estos jugadores con lesiones graves puedan volver, el técnico es cauto: “Pienso que a Gabri Moura lo podremos incorporar en enero y el otro sería Brais, que finalmente no tiene que pasar por el quirófano y quizás no es tan seguro que pueda estar”.

Con respecto a los 22 puntos que suma actualmente el Nogueira, Pablo Gil intenta no calcular mucho: “Si nos lo pintan a principio de temporada, evidentemente lo hubiésemos firmado y hace dos meses, cuando empezó a caer tanta gente de lesión importante, más todavía. Por eso es meritorio lo que están haciendo estos jugadores”.

En cuanto a la pelea en la parte alta, el técnico afilador reconoce que “se va a igualar aún más”. Y lo analiza: “Al final entramos en los meses donde, más o menos, se va decidiendo dónde va a estar cada equipo y seguro se va a apretar más. Hay pinchazos o equipos que a lo mejor han contado, de momento, con todos disponibles y llegarán las lesiones porque los meses de diciembre y enero son normalmente de muchas, que es cuando nosotros esperamos recuperar algún jugador más. Está el Córgomo o el Celanova, que han empezado un poquito mejor, y después venimos unos cuantos equipos donde podemos entrar nosotros, el Sporting Carballiño y el Rayo 21, que no va a aflojar. El otro día me encantó Francelos y hará muchos puntos este año, luego está el Polígono, que fichó mucha gente, y también el Monterrei”.