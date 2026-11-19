Hoy cumple 202 años de vida. El Museo Nacional del Prado es uno de los más visitados del planeta y seguramente la pinacoteca de arte europeo más importante del mundo.

Las obras de construcción del edificio que alberga el museo (y que en el inicio estaba destinado a ser la sede del Real Gabinete de Historia Natural), se desarrollaron durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. Sin embargo, la guerra de la Independencia lo dejó sumido en la más absoluta de las ruinas.

Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando VII, se empeñó en su reconstrucción y lo consiguió. El 19 de noviembre de 1819 abría sus puertas al público el Museo Real de Pinturas, antigua denominación de la institución.

En la actualidad, el Prado posee una colección de más de 33.000 obras, entre pintura, escultura, dibujo, fotografía y artes decorativas. Sin embargo, solamente un 10% de ellas están expuestas entre colección permanente y exposiciones temporales. El resto vive almacenado por falta de espacio a pesar de las continuas ampliaciones realizadas.

El artista más importante y el que más metros tiene concedidos es Goya.

Velázquez, El Greco, Murillo, Tiziano, El Bosco, Rubens y el resto de los más sublimes pintores de la historia del arte están magníficamente representados en las paredes de esta joya española de prestigio universal.

¿Por qué se llama “el Prado”?

Ni pintor, ni monarca, ni otro personaje. Aunque el Museo del Prado haya sido el primero dedicado al arte en España (diseñado por Juan de Villanueva), su nombre no hace referencia a la plástica, ni a ningún artista o mecenas. ¿Entonces, por qué se llama así? El antes Museo Nacional de Pintura y Escultura pasó a denominarse Museo del Prado, por Real Decreto el 14 de mayo de 1920 (bajo el reinado de Alfonso XIII), debido a que era como se conocía de manera popular al estar situado en el antiguo Prado de los Jerónimos, un conjunto de solares y prados silvestres situados alrededor del monasterio de San Jerónimo el Real, los cuales marcaban el límite oriental del casco urbano madrileño.