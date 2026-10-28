El Gimnástica-UD Ourense ya tiene nueva fecha tras su aplazamiento por la tragedia de Urda

La UD Ourense ya conoce la nueva fecha de su estreno en la Copa del Rey después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendiese los encuentros previstos para este miércoles, 28 de octubre, como muestra de respeto a las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). El enfrentamiento ante la Gimnástica de Torrelavega se disputará finalmente este jueves 29 de octubre, a las 20:30 horas, en el estadio de El Malecón.

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La nueva fecha llega después del acuerdo alcanzado entre ambos clubes para disputar el encuentro apenas 24 horas después de lo previsto inicialmente. La expedición de la UD Ourense ya se encontraba en Torrelavega cuando se comunicó la suspensión.

Dos equipos ourensanos jugarán el jueves la Copa del Rey

El cambio de fecha provoca que los dos representantes ourensanos que continúan en competición tengan sus compromisos coperos prácticamente a la misma hora. Mientras la UD Ourense visitará a la Gimnástica de Torrelavega a las 20:30 horas, el Auriense CA recibirá al Deportivo de A Coruña a las 21:00 horas en el estadio de O Couto, manteniendo así la fecha y el horario inicialmente establecidos.

La RFEF decidió aplazar los 24 partidos de la primera eliminatoria previstos para este miércoles como muestra de solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

La medida afectó también a otros representantes gallegos, como el Celta de Vigo, que debía enfrentarse al Salamanca, y el Coruxo, cuyo rival era el Zamora.

En el caso de la Gimnástica y la UD Ourense, la nueva programación permitirá disputar la eliminatoria este jueves sin modificar el escenario ni la hora inicialmente prevista.