ACCIDENTE DE TREN
Al menos 68 fallecidos en el choque entre un AVE y un Iryo en Toledo

El Gimnástica-UD Ourense ya tiene nueva fecha tras su aplazamiento por la tragedia de Urda

EL AURIENSE-DÉPOR SE MANTIENE

La Copa del Rey reprograma el Gimnástica-UD Ourense tras el accidente ferroviario de Urda, mientras el Auriense-Deportivo mantiene su horario en O Couto.

La Región
La Región
Publicado: 28 oct 2026 - 18:34 Actualizado: 28 oct 2026 - 18:35
El último partido de Copa del Rey disputado por la UD Ourense.
El último partido de Copa del Rey disputado por la UD Ourense. | La Región (archivo)

La UD Ourense ya conoce la nueva fecha de su estreno en la Copa del Rey después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendiese los encuentros previstos para este miércoles, 28 de octubre, como muestra de respeto a las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). El enfrentamiento ante la Gimnástica de Torrelavega se disputará finalmente este jueves 29 de octubre, a las 20:30 horas, en el estadio de El Malecón.

La nueva fecha llega después del acuerdo alcanzado entre ambos clubes para disputar el encuentro apenas 24 horas después de lo previsto inicialmente. La expedición de la UD Ourense ya se encontraba en Torrelavega cuando se comunicó la suspensión.

Dos equipos ourensanos jugarán el jueves la Copa del Rey

El cambio de fecha provoca que los dos representantes ourensanos que continúan en competición tengan sus compromisos coperos prácticamente a la misma hora. Mientras la UD Ourense visitará a la Gimnástica de Torrelavega a las 20:30 horas, el Auriense CA recibirá al Deportivo de A Coruña a las 21:00 horas en el estadio de O Couto, manteniendo así la fecha y el horario inicialmente establecidos.

La RFEF decidió aplazar los 24 partidos de la primera eliminatoria previstos para este miércoles como muestra de solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

La medida afectó también a otros representantes gallegos, como el Celta de Vigo, que debía enfrentarse al Salamanca, y el Coruxo, cuyo rival era el Zamora.

En el caso de la Gimnástica y la UD Ourense, la nueva programación permitirá disputar la eliminatoria este jueves sin modificar el escenario ni la hora inicialmente prevista.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats