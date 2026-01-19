Una goleada balsámica del Cented ante el Cultural Areas (4-1)

El Cented comenzó la segunda vuelta de inmejorable manera, imponiéndose con claridad al sexto clasificado, el Cultural Areas. Pese a la dificultad y a las malas sensaciones que habían dejado los pontinos en el partido anterior, el equipo de Manu Losada se rehizo y mereció un resultado más abultado.

Tras un tímido comienzo donde se les notó falta de pausa, los pontinos fueron ganando en soltura y poco a poco generando claras oportunidades. Un cabezazo de Cuña y un disparo de Bustelo fueron sus primeros cartuchos. Edu Otero disfrutaría de dos manos a manos e Izan de inapelable cabezazo a la salida de un córner obligaba a exhibirse al portero visitante Adri, En el 33, el cántaro fue a la fuente y tras una jugada trenzada, Edu Otero abría de forma magistral a la derecha a Marcos Cid que no fallaba ante su cita con el gol, estableciendo el 1-0 de tiro cruzado. David en el 36, pudo incrementar. El Areas tras una llegada inicial, solo inquietó en un tiro a quemarropa de Aarón que obligó a intervenir a Edgar.

En el arranque de la segunda mitad, llegaría el jarro de agua fría con idénticos protagonistas pero con distinto guion, estableciendo Aarón la igualada. Poco duraría la alegría visitante porque al minuto siguiente, un buen centro desde la derecha lo cabecearía Edu Otero a la red (2-1). Javi Vila, tras un pase filtrado y una cruzada de Pablito pudieron igualar, pero Cented supo sufrir y guardar la ropa para finiquitar por medio de Etien, de fuerte disparo, y otra vez Marcos Cid, tras ejecutar una falta lateral.

Ficha técnica Cented Academy: Edgar; Marcos Cid, Bustelo, Nico, Izan (Gustavo Godoy, m.82), Edu Otero (Etien, m.67),Óscar Cruz (Héctor Janeiro, m.67), Marcova, Giraldi (Esteban, m.82), David (Álex Balado, m.,76) y Cuña. Cultural Areas: Adri; Buga, Nico, Marcos Alonso, Javi Vila, Diego Diz, Santiso (Figueiredo, m.52), Brais, Aarón Martínez (Pablito, m.60), Nico Cuevas (Yago Alonso, m.76) y Charly. Goles: 1-0, m.33: Marcos Cid, 1-1, m.46: Aarón Martínez, Edu Otero, 2-1, m.47: Edu Otero; 3-1, min.75: Etien; 4-1, m.90: Marcos Cid. Árbitro: Diego Seoane (A Coruña). Mostró amarillas a los locales: David (m.55), Marcos Cid (m.73), Héctor Janeiro (m.79), Bustelo (m.88) y Esteban (m.90).