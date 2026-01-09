Manu Losada, entrenador del Cented: “El parón nos ha venido bien”

El entrenador del Cented Academy, Manu Losada (Mos, 1986), que llegó al banquillo del conjunto pontino a finales de noviembre, está aprovechando el parón liguero para “asentar ciertos comportamientos ofensivos y defensivos, y solventar las problemáticas tácticas que hayan podido surgir en el juego. Nos hacía falta tiempo para todo ello y este parón en la liga nos ha venido bien. Además, hemos disputado dos encuentros, un amistoso en Amoeiro y la Copa Diputación contra el Velle, que también han sido positivos para poner en práctica los nuevos conceptos”.

Además, continúan los movimientos en la plantilla del Cented. Hasta el momento, han causado baja en el equipo, Borja Atanes, Santi Granja y Álex Durán; y se han incorporado Etien, Héctor Janeiro, Óscar Cruz y Giraldi. Losada reconoce que habrá más incorporaciones: “El club está trabajando mucho en la llegada de nuevos jugadores y en principio la idea es fichar a cuatro o cinco jugadores para elevar la competitividad y el nivel del equipo. Hay muchas cosas abiertas y en los próximos días cerrar varias incorporaciones”.

Con respecto a la llegada de Giraldi, comenta que “es un jugador del que tenemos muy buenas referencias, es de corte ofensivo y puede jugar detrás del delantero e incluso en la última línea. Además, tiene gol y es un futbolista que nos viene a aportar llegadas desde segunda línea y situaciones de área, ya que en estos momentos tenemos un déficit, tanto en número como en calidad ofensiva, en las posiciones de ataque”.

Tras eliminar al Velle en los dieciseisavos de la Copa Diputación, el Cented regresa a la competición doméstica recibiendo el domingo, a las 16:30 horas en Oira, al Moaña, que está en descenso.

El Cented incorpora a Alessandro Giraldi

El Cented Academy se ha hecho con los servicios del atacante Alessandro Giraldi, un mediapunta venezolano que procede del Viveiro de Tercera Federación. La temporada pasada jugó en el Atlético Arteixo.