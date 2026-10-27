Homenaje a los utilleros y aprendizaje con Jorge Cuesta en Afiador

Entrega del reconocimiento a los auxiliares premiados y charla de Jorge Cuesta en la sesión de Afiador que se celebró en el salón de actos de la Real Federación Galega de Fútbol.

Día señalado en el calendario de actividades de la asociación de entrenadores ourensanos Afiador. Por cantidad y calidad de lo organizado en el salón de actos de la Real Federación Galega de Fútbol, en la sede del Comité Técnico de Árbitros. Una jornada que mezcló el aprendizaje habitual, gracias a la charla de Jorge Cuesta, entrenador del Ourense CF, con el homenaje a los trabajadores del fútbol más puro, los encargados del material y auxiliares. Los que están y los que ya no están.

Los difuntos Miguelón, Chiquilín, Señor Manolo, Manuel Quintana, Roque Laso, Pepita Álvarez y Zarza Fernández hicieron acto de presencia a través de sus familiares. Pichi, que no pudo acudir por motivos de salud, lo mismo. Y no se perdieron la cita Andrés, Constante Eligio, Lucho, Manoliño, Urbano, Manuel Pérez, Manuel Novoa, Pepiño, Puga, Tomás Barreira, Victoriano Caneda, Torete, Vicente Balboa, Felipe Canal y Paco, en este caso, junto a su mujer Reyes. Un vídeo y fotos de cada uno de ellos sirvieron para poner un punto más de emotividad.

Desde la asociación señalan que el homenaje se produce “en reconocimiento a su dilatada trayectoria, dedicación y compromiso con el fútbol provincial, así como a su encomiable labor como encargados del material. Por su cercanía, trato humano, generosidad y constante disposición para facilitar la labor de los entrenadores, contribuyendo de manera silenciosa, pero imprescindible, al crecimiento y buen funcionamiento de nuestro fútbol a lo largo del tiempo”.

Posteriormente, el periodista Roberto Carlos Carballo presentó una herramienta para la formación tecnológica de los entrenadores, antes de que Jorge Cuesta, presentado por Diego Sarabia, comenzase su disertación. En este caso, el preparador del cuadro azulón explicó “Reajustes ante situaciones de inferioridad”. Minutos de papel y boli, culminados con la entrega de la figura de Afiador al entrenador, antes de dar buena cuenta de un ágape para ponerle el broche de oro a la jornada.

Mirar hacia el futuro recordando presente y pasado. Afiador continúa con sus actividades y lo hace sin dejar atrás a nadie, tampoco a los que trabajan en la sombra.