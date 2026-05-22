Hugo Busto, mediapunta de la UD Ourense: "Habrá que estar muy atentos a los segundos balones"

Una de las claves de la victoria de la UD Ourense frente al Reus (2-1) fueron los cambios. Uno de ellos fue Hugo Busto (Catoira, 2006), que tras una gran jugada personal, asistió a Justino para el gol del triunfo unionista.

“La verdad es que no era una jugada que tuviera pensada, cogí el balón en nuestra área y me dije, ‘hay que atacar’, ya que tenían a todo el equipo volcado. Me puse a conducir y le filtré la pelota a Justino, que supo resolver muy bien el mano a mano”, sostiene el mediapunta. Con relación al encuentro ante los catalanes, afirma que supieron competir muy bien y marcar el segundo en una buena transición.

Una vez superada la primera eliminatoria, los unionistas se medirán al Conquense, que terminó tercero en el Grupo 6 y eliminó al Xerez. Busto reconoce que ya han analizado su fase ofensiva: “Es un equipo muy físico y se le da bien coger los segundos balones. Sus futbolistas no se complican tanto y a la mínima golpean a portería, por lo que habrá que estar muy atentos”. Para el encuentro de ida, el “18” rojillo tiene claro que deben ser fieles a su estilo: “Habrá que estar más pendientes de las pelotas divididas”.

“No pensamos en la vuelta”

Además, el jugador cree que deben focalizarse únicamente en el choque en O Couto. Tras pasar un pequeño bache, Busto ha recuperado su mejor versión, tal y como se vio ante el Reus: “En estos últimos partidos me estoy encontrando bastante bien, sobre todo físicamente. Vuelvo a estar a mi nivel y con ganas de hacer una buena última eliminatoria de ascenso”.

Busto es consciente de que la cohesión del grupo ha sido fundamental para mantener la tranquilidad cuando las cosas no iban bien al principio de la temporada. Asimismo, el mediapunta resalta que el ambiente que se vive en el estadio es “increíble” y espera que se repita la atmósfera de la semana pasada: “Tenemos mucha ilusión y lo vamos a dar todo para lograr un buen resultado este domingo”.