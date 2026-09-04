Ilusión en el Ourense CF con caras nuevas

El Ourense CF inicia el domingo en O Couto la temporada en Segunda Federación. Atrás quedan dos años de disfrute de una Primera Federación que le brindó alegrías en Copa Federación y Copa del Rey, además de la liga. Ahora empiezan una campaña en la que el equipo es prácticamente nuevo, en que solo ha quedado el delantero Iker Punzano, el resto, incluido el técnico, todos son fichajes.

El máximo mandatario del banquillo azulón es Jorge Cuesta, que llegó luego de estar la pasada temporada cuatro meses en el Arenteiro. El vigués hace un primer balance de lo que ha sido el último mes y medio que lleva al frente del equipo: “Fue una pretemporada un poco atípica porque tuvimos que jugar muy pronto la Copa Federación, casi sin conocernos, y no estuvimos bien. Pero a partir de ahí pienso que las sensaciones cada vez han sido mejores, los chicos se van conociendo cada vez más y vemos que tenemos mimbres para hacer cosas interesantes”.

Un equipo con muchas caras nuevas que necesitan tiempo para conocerse y acoplarse: “Tal cual. Al principio éramos pocos jugadores para poder tener una calidad de entrenamiento muy alta. Poco a poco fuimos conjuntándonos, sabiendo que el proceso iba a ser largo y que tenemos que ir mejorando cosas cada semana para ser mejor equipo”. Con cambios de última hora de las salidas de Casas y Achore y las llegadas de Cera y Jorrín: “Son cosas que pueden suceder y que te hacen ir un poco sobre la marcha. Creo que nos hemos cubierto muy bien con dos jugadores que vienen de jugar en Primera RFEF, que nos dan madurez, experiencia, que pueden jugar en varios puestos y que nos van a mejorar en muchos aspectos”.

El equipo azulón ha cambiado a casi toda la plantilla, ya que el único que sigue es Íker Punzano

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Termina haciendo un balance final, que para el técnico Jorge Cuesta es satisfactorio e ilusionante: “Creo que hemos acertado en el grupo humano. Sé que siempre los entrenadores decimos lo mismo, pero en este caso es muy sano, con los jugadores veteranos tratando de ayudar a los más jóvenes, que además han venido con mucha hambre. A lo mejor en otro club no tendrían que asumir responsabilidades tan pronto, aquí lo van a tener que hacer y es algo que también les va a venir bien a ellos para el futuro”.

Cuesta termina hablando de lo rápido que ha pasado la pretemporada: “Es verdad que siempre quieres que comience la liga cuanto antes, pero en esta ocasión se me hizo menos larga. Supongo que al estar metido en el tema de los fichajes no te da tanto tiempo para pensar en los entrenamientos, pero sí que es verdad que sobre todo los jugadores son los que más ganas tienen de empezar a jugar”. Pues ya no queda nada.