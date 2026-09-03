La ilusión y los retos de la nueva campaña de la Primera futgal

Anderson, del Sporting Carballiño, se anticipa para despejar el balón ante Jorginho, del Celanova.

La liga de la Primera Futgal se pone en marcha este domingo, en la que los 18 equipos participantes pondrán lo mejor de sí para intentar llegar a cumplir los objetivos o los retos mientras realizaba la pretemporada para llegar en la mejor condición posible. Todo esto comenzará a dilucidarse en cuanto el balón comience a rodar en los distintos campos de la geografía ourensana.

Así como en la campaña anterior, la lucha por el ascenso y la permanencia se mantuvo la última jornada; la presente se prevé que transite por los mismos senderos y eso le aporta a la competición una gran dosis de emoción.

El descendido Celanova asoma como uno de los aspirantes a recuperar su lugar en la Preferente, con refuerzos importantes como los de Martín Caneiro, Brais Outeiriño o el lateral Bustelo.

El Córgomo, que se quedó a las puertas del ascenso, cayendo en la final de la promoción en los penaltis, abre otro capítulo con su entrenador, Jorge Merayo, y la ilusión de dar ese salto de categoría.

Otro de los serios candidatos es el Sporting Carballiño. Es el equipo con el menor número de fichajes, debido a que supo mantener prácticamente toda su base que lo llevó a disputar la promoción.

Los 16 fichajes que ha realizado el Velle contrastan con los solo tres que lleva hasta ahora el Sporting Carballiño

El Monterrei ha cambiado de entrenador, siendo el tercer equipo con más incorporaciones que ha realizado y apostando en los últimos años por el mercado portugués.

En el Polígono se produjo el regreso de Diego González, un hombre íntimamente ligado al cuadro industrial, y que ha cambiado una gran parte de su plantilla con la esperanza de volver a ser protagonista, precisamente en el año en el que conmemoran sus 50 años.

La renovación del Velle

El club del Monte da Aira, el Velle, es hasta el momento el que ha incorporado más piezas, 16, a su plantilla, y apostando por gente joven que busca no defraudar a su técnico, Anxo Valcárcel.

El Muíños apuesta en esta campaña por Adrián Varandela, que pasa de terminar jugando la pasada temporada a asumir el reto como nuevo entrenador. Entre sus caras nuevas se encuentran los goleadores Pato y Diego Bahía.

Pablo Gil cambió de aires y aterriza en un Nogueira dispuesto a dar batalla en un equipo que siempre apuesta fuerte en la liga y que además no le pierde el ojo a la Copa.

El Maside supo enderezar el rumbo tras el regreso de Mindo Surribas a una institución que conoce a la perfección y que terminó con una gran segunda vuelta.

Esta será la cuarta temporada de Josiño Rodríguez en el banquillo del Peroxa, donde su idea es la de seguir fomentando la cantera.

El Francelos dejó buenas sensaciones, pero ahora busca que la permanencia no sea tan traumática. Por el mismo camino está el Loñoá, donde se produjo el desembarco de 12 caras nuevas y la llegada de Joel Docampo tras su paso por el Maceda. La Purísima ya sabe lo que exige esta Primera y para ello tendrá que seguir trabajando, como el Maceda, donde volvió Toño Cerdeiro.

De los ascendidos, el Rayo 21 cuenta con Iván González y una plantilla donde se mezcla veteranía con juventud, mientras que el Vilariño regresa luego de tres años y con ganas de no defraudar.

En este Grupo IV, van a participar el filial del Lemos, que subió tras superar la fase de promoción, y el Lamela, que no lo hacía desde la liga 2013-14.