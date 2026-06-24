Iván González, al Rayo 21

El entrenador Iván González, durante un partido del Córgomo en el campo del Francelos.

El entrenador Iván González pasa a coger las riendas del ascendido Rayo 21 luego de decir adiós al Córgomo tras perder, en los penaltis, ante el Marín la posibilidad de poder subir a la Preferente futgal. Además, al equipo rayista llega Unai, del Cented.

En el banquillo del Polígono se vuelve a sentar Diego González, acompañado de Víctor Pombar. Outeriño, del Velle y Santi Granja, del Celanova, son sus primeros fichajes.

El Celanova, que regresa a la categoría, mantiene como técnico a Ángel Mociño y entre sus caras nuevas están Esteban y Bustelo provenientes del Cented y Brais Outeiriño, del Antela. Además, han asegurado su continuidad el portero Valencia, Mauro Dorado, Miguel Mociño, Manu, Unai Pena, Diego Rivera, Xacobo Nóvoa, Javi Gallego y Mauro Mociño.

Adrián Varandela, hasta ahora jugador del Muíños, afronta un nuevo desafío como entrenador del club de la Baixa Limia. Ha fichado al lateral Adrián, del Trelle.

En el Loñoá, llega para hacerse cargo Xoel Docampo, tras su paso anterior por el Maceda, al que consiguió mantener en la categoría.

El entrenador Anxo Valcárcel encara su tercera campaña al frente de un Velle donde han llegado Joaquín (Caldelao), Pablo Nóvoa (Polígono), Nico (Barbadás juvenil) y el regreso de Lotfi. Además, es muy probable que su defensa José recale en el Moaña. En el seno del club están próximas las elecciones, donde todo parece indicar que seguirá Paco Sotelo.

Más fichajes y renovaciones

El Maside incorporó a Yago y Felipe (Arenteiro juvenil), Ferradás, Del Río e Íker (Arenteiro B), Dani Álvarez (Arnoia) y Alfonso (Ural juvenil). Mientras, el Francelos se hizo con los servicios de Gabriel, Álex y Alberto Carraceda, del Arenteiro B y Hugo Suárez (Arnoia).

De La Purísima marchó su goleador Suances al Sada y llega Raúl Estévez (Pabellón) y regresa Yago Rodríguez. Además, han renovado a Ramón, Dani, Said, David, Rodrigo, Raúl Álvarez y Docasar.

El meta Arón causó baja en el Sporting Carballiño y llega Hugo Viso, del Arnoia.

El Monterrei es el equipo que más fichajes lleva realizados, en su mayoría del fútbol portugués. Fichan el meta Álex (Chaves juvenil), Simão y Magalhães (Vidago), Risa (Vilar de Perdizes), Cardozo y Tito Djau (ED Verín), Fabrizio Gomes (Amadalena Azores), Cristian (Verín). Además, regresó Borja. En tanto, Fred marchó al fútbol suizo.

Al Maceda se ha incorporado Aarón (Antela B), que ya estuvo en otra etapa, Adan Gallego, del Cented juvenil, y el delantero Gaye, del Nogueira de Ramuín.

El Vilariño, el otro ascendido, sigue sondeando el mercado, tras no seguir José Ramón, Sergio Bolaño, Patas, Joel, Pitu y Berto.