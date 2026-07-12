Inés Sotelo conquista el bronce con España en el Eurobasket sub 20 (81-59)

Inés Sotelo busca dar un pase ante la oposición de la defensa belga.

La selección española de baloncesto sub 20 conquistó la medalla de bronce del Eurobasket con la ourensana Inés Sotelo como la mejor jugadora del partido por el bronce. La de la Universidad de Michigan completó un partido con 21 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia.

Desde el primer cuarto Sotelo y la selección española le dejaron claro a Bélgica que el bronce no se les iba a escapar. La ourensana anotó 7 de los 21 puntos del equipo en los primeros díez minutos.

La selección española sub 20 controló el marcador en todo momento sin dejar que las belgas se acercaran. Con una media de 20 puntos por cuarto lograron llevarse la medalla de bronce por un marcador de 81-59.

Inés Sotelo celebra una de las canastas de la selección sub 20 ante Bélgica. | FIBA

Esta es la tercera medalla de la ourensana defendiendo la camiseta de España en un año tras las dos logradas el pasado verano. Sotelo finalizó el encuentro con 7 de 10 en tiros de campo y 3 de 4 en triples.