Objetivo, el bronce para Inés Sotelo y la selección sub-20

La selección femenina sub-20, con la ourensana Inés Sotelo Míguez en sus filas, no pudo acceder a la final del Europeo que se está disputando en Lituania. El combinado nacional cayó en su semifinal ante Francia, la gran favorita, por 54-64.

El físico de las galas fue poco a poco marcando las diferencias hasta sentenciar. Sotelo estuvo 27 minutos sobre la pista en los que contribuyó con 8 puntos y dos rebotes en un duelo especialmente complicado en las zonas. Y eso que la puesta en escena de las de Rubén Burgos fue buena. A diferencia de en partidos anteriores, el primer cuarto sonrió a las españolas. Un juego equilibrado les llevó a finalizar con un 19-18 favorable. Pero luego todo fue cambiando. El poderío galo se hizo notar, sin excesos, pero mermando la resistencia de España. Fueron cogiendo una renta próxima a los 10 puntos y de ahí no se movieron hasta sentenciar con el 54-64 definitivo.

España cambia el chip y piensa ya en la segunda bala que tiene en la recámara para conseguir una medalla en el Europeo. Tendrá que ser el bronce. Este domingo por la tarde, desde las 17:00 horas en tierras lituanas, Sotelo y compañía se jugarán pisar el podio ante Bélgica. Las belgas cayeron en su semifinal ante Israel, revelación del torneo, por 78-69. Será el último esfuerzo para que España y la jugadora ourensana aumenten su palmarés internacional.