El sueño del Córgomo se acaba en los penaltis ante el Marín 1-1 (6-5)

Los jugadores del Marín celebran el ascenso ante la desesperación del Córgomo.

La cruedad de los penaltis dejó al Córgomo sin la posibilidad del sueño de jugar en la Preferente Futgal y ver cómo el Marín se imponía, por 6 a 5, tras igualar en los 120 minutos y cómo celebraba en su campo, gracias a los dos lanzamientos parados por su portero, Cris.

La primera parte estuvo marcada por intentar hacerse con la posesión del balón y aunque los locales la tuvieron algo más, se encontraron con que sus intentos morían en las inmediaciones del área. De hecho, fueron los visitantes los que tuvieron su primera ocasión con una internada de Dani Real, cuyo tiro fue controlado por el portero.

El Marín buscó la manera de abrir la lata, pero el remate de Álex Rey acababa en las seguras manos de Adri.

Superada la media hora, otra vez el capitán valdeorrés, Dani Real, ganó en velocidad a su marca, pero entrando al área se trastabilló, lo que hizo que su disparo terminara mansamente en poder de Cris.

En la segunda parte, tras unos minutos de escasa calidad, el cuadro local lo intentó colgando balones, pero la firmeza defensiva del Córgomo se encargó de no pasar apuros. Además, el trabajo de Rubén García daba vida al mediocampo con un Sylla siempre activo

Pudo adelantarse el equipo de Iván González un poco después. Fue tras un gran robo de Murciego en tres cuartos de campo que acabó con un potente remate desviado por Cris.

Pero en una de las escasas situaciones del Marín nació el 1-0. Internada de Espiña por banda derecha que, al llegar a la línea de fondo, mandó un centro que conectó en el área pequeña Sylla.

Gol valdeorrés

A pesar del golpe recibido, el Córgomo no bajó los brazos, se multiplicó en los distintos sectores del campo y fue arrinconando a su rival, que apostó decididamente a la contra.

Cuando parecía que se resolvería en el tiempo reglamentario, llegó el 1-1. Balón largo a las espaldas de la defensa que cogió Aldo, cuyo centro atrás lo remató Poli Romero.

Se llegó a la prórroga donde, a pesar del esfuerzo realizado por ambos, siguieron buscando el tanto de la victoria. En la primera mitad el Marín malgastó la ocasión que tuvo, al rematar muy alto Nico cuando todos cantaban el gol.

En el arranque de los últimos 15 minutos, Dani Real se fue por la banda izquierda, regateó la salida del portero, pero desde un ángulo muy cerrado su tiro dio en el lateral de la red.

Finalmente, se tuvo que llegar a los penaltis para decretar el ascenso. Comenzó lanzando el Marín y tras igualar cuatro de los cinco penaltis, los siguientes eran al fallo y ahí, como en la serie inicial, Cris le adivinó el lanzamiento a un Obi que no encontraba consuelo. Aún así el Córgomo firmó una gran temporada.