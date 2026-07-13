Jorge Domingo, nuevo refuerzo para el ataque del Ourense CF

El Ourense CF continúa reforzando su plantel. El último jugador en incorporarse a la disciplina azulona es el delantero valenciano Jorge Domingo Fernández (2003, Sagunto -Valencia-), que viene a sumar efectivos a la parcela ofensiva del cuadro entrenado por Jorge Cuesta.

El nuevo atacante, conocido también como Domi, llega desde el Castellón B, aunque a lo largo de su carrera pasó por la base del Villarreal y Almería, y ya como sénior vistió la camiseta del Almería B, Atlético Saguntino o la SD Formentera, con ambos disputando la Segunda Federación.