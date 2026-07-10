El Ourense CF refuerza la zona defensiva con el joven Rubi Casas

El Ourense CF continúa incrementando jugadores de cara a la próxima temporada en Segunda Federación. El último en llegar es el defensa Rubén Casas Justo, conocido como Rubi Casas, que la temporada pasada jugó en el Céltiga en Tercera Federación. El nuevo jugador azulón desarrolló su carrera en el Xuventude Oroso, pasando también por el Conxo y el Compostela, en División de Honor, para ya en categoría sénior jugar en el Sigüeiro, en Preferente; o el Noia, en Tercera Federación, antes de defender la camiseta del equipo de a Illa de Arousa, donde fue uno de los habituales en el once. El joven defensa de 22 años buscará continuar con su crecimiento en el equipo de Jorge Cuesta.

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