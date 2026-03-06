Josiño Rodríguez, entrenador del Peroxa: “Disfrutar el día a día”

El entrenador Josiño Rodríguez, que llegó hace tres temporadas al banquillo del Peroxa, cumplió sus primeros 100 partidos (92 en Liga y 8 en Copa) y lo celebró con una victoria. “La verdad es que no me esperaba la sorpresa y el obsequio del club y además desde el inicio los jugadores fueron a por el partido”.

Cuando se hizo cargo del equipo afrontó un verano muy complicado: “Al principio se iban a marchar pocos, pero al final se fueron muchos más y hubo que armar el equipo a última hora. Ahora es un equipo más reconocible, mezclando la experiencia de Pepe, Oli, Nico, Lucas, Jhon y Adrián Blanco, con chicos de Liga Gallega que venían del Ourense CF, con hambre”.

Sobre el andar del Peroxa en esta liga, “tuvimos la mala suerte de que cuando vienen las lesiones nos atacan mucho a una posición. Al principio, cuando Castro rompió la rodilla, se sumó Pablo, luego llegaron en la parte de atrás con Lucas, en su peroné, Roi, con esguince de grado tres, y a Gabri se le salió el hombro por segunda vez. Después, en la primera vuelta esa pequeña suerte que no teníamos ahora está cambiando, habiendo sumado en este mismo tramo un punto más.

El propio Josiño reconoce que el equipo está compitiendo mejor: “Quitando el día en Francelos, que era para suspenderlo porque era imposible jugar en ese campo. Hemos sufrido ante el Muíños, donde si bien no fuimos mejores, pero al final hemos sacado algo. En el resto realmente merecimos más, nos llevamos con toda justicia los tres puntos”.

A pesar del arreón y la buena racha, el objetivo de llegar al play off es complicado: “Siendo realistas estamos a ocho puntos del Sporting Carballiño, con quien ya no nos enfrentamos, y en estos diez partidos que quedan casi no podríamos pinchar. Habría que hacer los 68 puntos, que suele ser lo que corta el tercero. Es difícil porque tenemos que ir a Córgomo y Verín, pero tampoco debemos olvidar que en 15 días tenemos un partido complicado de Copa. Hay que disfrutar día a día de este momento y preparar el siguiente partido, ante el Monterrei, que será complicadísimo, ya que en la primera vuelta me encantó”.

A la hora de imponer el catálogo de sus propuestas a la plantilla, Josiño comenta que al final “en estos tres años te tienes que adaptar un poquito a lo que tienes, pero intentas, cuando vas a fichar, que sean de tu manera de entender el fútbol. Que sean intensos, que le guste apretar tras pérdidas, que quieran tener balón... El primer año fue más meternos en bloque bajo”.