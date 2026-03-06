La Región

La Región

Rotonda en el Hospital Verín

CARTAS AL DIRECTOR

Publicado: 06 mar 2026 - 05:17
Cartas al director en La Región.
Cartas al director en La Región. | La Región

Se debería hacer una rotonda en la carretera de Verín a Laza en la parada de autobús del hospital, para facilitar a los usuarios de esta vía y al bus dar la vuelta para seguir de esa manera su ruta hasta Ourense.

Manuel Diz Vázquez (Verín)

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats