El Ontime empata al Futsi (2-2)

El Ontime no deja de crecer. La pasada jornada obligó al máximo al intratable líder Melilla que solo se llevó la victoria de Os Remedios por la mínima después de remontar y este sábado sumó en Navalcarnero al Futsi (2-2), luego de que el campeón salvara un punto gracias al juego de cinco. Todo ello en una jornada en la que se suspendieron hasta tres partidos por las complicaciones generadas por la borrasca Marta, la enésima en las apenas cinco semanas que van de 2026.

Al conjunto ourensano le tocaba ponerse el mono de trabajo para tratar de sorprender en una de las canchas inaccesibles para la mayoría de los equipos y así fue. El Ontime más serio defensivamente en lo que va de curso hizo que el Futsi no se sintiera cómodo prácticamente en ningún momento.

Después de minutos muy equilibrados, a cuatro del final del primer tiempo las madrileñas tomaron ventaja. Saque de esquina, pase a zona de 12 metros, remate fuerte y Lívia Andrade puntea para sorprender a Uxía: 1-0.

En la segunda parte, el campeón trató de sentenciar, pero el Ontime no solo supo sufrir, si no que volteó el marcador con un tanto de puerta a puerta de la meta Uxía en el 32 y en una contra de Melli en el 37.

El Futsi debía arriesgar y a 3:1o dispuso el ataque de cinco sin portera. Logró el 2-2 a 2:15, pero ahí se quedó la reacción. Gran empate de un Ontime que sigue yendo a más.