Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense: “Quiero un equipo muy protagonista con la pelota”

El técnico de la UD Ourense, Juan Carballo, afrontó en el estadio de O Couto la primera rueda de prensa de la temporada, a la que llegó sonriente y relajado.

Carballo comenzó realizando balance de lo que ha sido la pretemporada del conjunto unionista: “El equipo es mejor hoy que el 20 de julio, cuando empezamos la pretemporada. Ese era el principal objetivo y la verdad es que estoy plenamente convencido de que vamos a competir y vamos a estar cerca de ganar cada semana. Personalmente, estoy ilusionado y con ganas de que llegue el partido para disfrutar de esto y hacer mi trabajo en el equipo en el que quiero hacerlo. Llegamos en la mejor condición, a nivel anímico y con mucha energía de que esto empiece ya”.

Después de seis semanas de pretemporada, el técnico rojillo tiene claro que de la UD Ourense “podemos esperar un equipo atrevido, que vaya cara adelante y que intente ser muy protagonista con el balón”. Carballo reconoce que el conjunto asumirá riesgos en muchos momentos del juego y que debe estar preparado para ello.

Esta tarde, los unionistas reciben a la Ponferradina y Carballo es consciente de que “será clave que reduzcamos el número de pérdidas no forzadas”. El técnico subraya la capacidad del conjunto berciano para transitar con acierto tras recuperar el balón, aunque apuesta por mantener la valentía y ofrecer un equipo atractivo al público de O Couto.

Además, apuntó que la Ponferradina es “uno de los mejores equipos de la competición”, después de quedarse a las puertas del ascenso al fútbol profesional en las dos últimas temporadas. Carballo también destacó la continuidad del proyecto berciano y el buen nivel mostrado por el equipo en la segunda vuelta de la pasada campaña.

Esta semana, la UD Ourense incorporó al extremo Cristian Carro, del que Carballo comentó que “es un jugador superdesequilibrante en situaciones de uno para uno”. El técnico considera que el equipo debe proporcionarle los contextos adecuados para aprovechar su talento y que su capacidad para acercar al conjunto rival a su propia portería puede resultar muy beneficiosa.

El mercado de fichajes se cierra el martes 1 de septiembre y el entrenador ourensanista dejó claro que “el mercado no está cerrado para nosotros”. Cualquier oportunidad que pueda mejorar la plantilla será valorada, señaló.