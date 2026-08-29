Los “nepo babys” atacan de nuevo

Y tú más

Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. | Europa Press

La polémica rosa de cada verano baja este año aburridísima. Y, sobre todo, incomprensible. Necesitaría seis páginas y varios diagramas para explicarla bien. Estoy hablando, por supuesto, de la guerrita entre Belén Esteban y Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique (“Esto es un poco como un toro”, para los boomers) y María José Campanario. La guerra se inició con un mensaje en Instagram sobre Andrea Janeiro, hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, en el que se intuía un recado poco amable hacia Juls, con la expresión “nepo baby” por el medio, que alude a los hijos de famosos que consiguen éxito gracias a los contactos y popularidad de su familia. Juls contraatacó llamando “meme televisivo” a la Esteban y el resto ya es eso que desde hace décadas se conoce como “serpiente de verano” para tratar de animar la tediosa prensa agosteña. Inserte aquí su bostezo.

Vuelve la nariz

Lucas, antes de su nueva operación de nariz. | Europa Press

Y, si no teníamos bastante con la guerra Esteban-Janeiro, bastante poco, se nos ha aparecido el enésimo capítulo del culebrón Andy y Lucas, esta vez a cuenta de la nariz del segundo, que, como sin duda recordarán, quedó graciosamente deformada tras una operación fallida. Ahora el muchacho se ha operado en Turquía y ha transmitido un mensaje de importancia crucial para el mundo, la humanidad, y tal vez, para la eternidad: “ya tengo nariz”. Bien, por algo se empieza. Nos alegramos.

No empatices

La presentadora Tania Llasera. | Europa Press

Cada día se me hace más difícil comprender lo que llevan algunos en la cabeza. Se ha armado la III Guerra Mundial por unas declaraciones de la presentadora Tania Llasera en las que afirmaba sentir “empatía” por Lindsay Clancy, una enfermera americana sin mayor relevancia pública, si no fuera porque asesinó a sus tres hijos en 2023, estrangulándolos con bandas elásticas. Llasera pretendía en su mensaje explicar lo dura que es la maternidad, llamar la atención sobre la salud mental de las mujeres, criticar al marido de Lindsay… bueno, vale, no sé qué demonios pretendía ni me importa, y supongo que ella tampoco lo sabe. Hay que tener una ensalada mental del tamaño de los huevos de un minotauro para salir en defensa de alguien capaz de asesinar, uno a uno, a sus tres hijos, y justificarlo con ayuda de sus abogados como una psicosis post-parto. Llasera, a la que lógicamente le ha caído la del pulpo, ha pedido disculpas y ha dicho que le “cuesta entender” su “propia empatía hacia una mujer responsable de algo tan terrible”. Efectivamente. A nosotros también nos cuesta entenderlo. Esto es lo que yo llamo emergencia espontánea; es decir, cuando de pronto te brota del interior un reflejo de la nada más absoluta que custodias dentro y te das cuenta tu también, que diría José Mota.

Desmintiendo

Sergio Ramos y Pilar Rubio, de celebración. | Europa Press

Como vienen estas crónicas esta semana un poco lúgubres, cuando no abiertamente hostiles, terminemos con una historia de amor. Sergio Ramos y Pilar Rubio han celebrado su 14 aniversario con una cena romántica en uno de sus restaurantes favoritos, StreetXO, que es de Dabiz Muñoz, y se define como “alta comida callejera”, que suena a alimento de gatos, pero un poco más caro y sabroso –dicen-. El futbolista ha publicado un bonito mensaje de amor: “un día como hoy, nuestras miradas se cruzaron por primera vez y mi vida cambió para siempre”. Ramos ha celebrado “cada año y cada decisión” junto a su mujer y, ciertamente, después de meses de rumores de ruptura en la prensa rosa, es la celebración de aniversario más divertida que hemos visto en mucho tiempo. Me encanta el olor a rumorólogo rosa humillado por la mañana.