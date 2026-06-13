Juan Carballo, nuevo entrenador de la UD Ourense: “Estoy deseando empezar”

El ya entrenador de la UD Ourense, Juan Carballo (O Carballiño, 1996) todavía está asimilando su nuevo rol tras unos últimos días frenéticos: “Estoy asentando los sentimientos de ilusión y responsabilidad por ser el entrenador del Ourense, a día de hoy, el equipo de la mayor categoría de la provincia. Estoy deseando comenzar lo antes posible para diseñar cosas e intentar imaginar lo que será la UD Ourense 26-27”.

Además, agrega que “según sus criterios, la directiva y la dirección deportiva entienden que soy la persona adecuada para asumir esta nueva posición. Desde el primer momento en que me plantean la posibilidad, cualquier otra opción, que sí que existía, desaparece por completo. No hay nada que pueda competir con ser entrenador de la UD Ourense. Cada día que pasa me reafirmo que esta decisión es la correcta”.

Carballo, que estuvo más de dos temporadas como ayudante de Borja Fernández y ahora le toca sustituirlo, es consciente de que “cuando llegamos a un nuevo puesto de trabajo, tenemos que convivir con la realidad de que alguien ocupó ese puesto en un momento previo. Por suerte, llevo dos años conviviendo en este vestuario y tengo la ventaja de que sé qué cosas podemos seguir aprovechando y cuáles podemos mejorar. Estos dos años con Borja fueron de aprendizaje, sobre todo en el aspecto relacional, social y en la forma de tratar a los jugadores y transmitir tranquilidad en muchos momentos. Partiendo de eso, aportaremos nuestra forma de trabajar, que creemos que es la que nos llevará a estar cerca de ganar los partidos”.

En cuanto al proyecto de la UD Ourense 2026-27, tiene claro que “intentaremos respetar al máximo lo que somos y una parte fundamental viene condicionado por quien juega. Queremos ser continuistas en determinados aspectos de cómo queremos que se muestre el equipo en el campo. Para ello es muy importante que la mayor cantidad posible de los jugadores que estaban, sigan en la plantilla. Son futbolistas que ya los conocemos y lo que hicieron este año es una auténtica brutalidad. Confiamos plenamente en que tengan un nivel, más que suficiente, para competir en la nueva categoría”.

Pol Bueso, segundo entrenador de la UD Ourense: “Afronto esta nueva faceta con ilusión y responsabilidad”

Pol Bueso, segundo entrenador de la UD Ourense. | UD Ourense

Pol Bueso, que ha colgado las botas para ser el ayudante de Juan Carballo en la UD Ourense, reconoce que “llevo dos años disfrutando mucho aquí y me debo a la puesta que hicieron por mí desde mi llegada. Tras el final de carrera que he vivido y encontrarme con una oportunidad como esta, poco había que pensar”.

Además, agrega que “creo que es el momento, el lugar y la situación para tomar esta decisión. Afronto este nuevo rol con mucha ilusión y responsabilidad, porque representamos a toda una ciudad y la verdad es que ya tengo ganas de empezar. Es un momento muy feliz en mi vida, aunque siempre queda esa pena por dejar de jugar, pero no puedo pedir más a mi carrera, ya que he disfrutado mucho”.