Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense: "Mostramos lo que queremos ser esta temporada"

El estreno de la UD Ourense en la tercera categoría del fútbol español no fue el deseado en lo que a resultado se refiere, pero sí a nivel competitivo para su técnico, Juan Carballo, como quiso dejar claro tras el partido: “Nos presentamos y mostramos lo que queremos ser durante toda la temporada en esta categoría”. Contento por el rendimiento, no por el resultado, porque dejó claro que lo bien hecho no le dio en lo que a puntos se refiere, pero sí para satisfacción y potenciar el trabajo realizado hasta la fecha y el que todavía queda por realizar. “No nos dio para ganar ni para puntuar, pero sí nos da la satisfacción personal y de los jugadores por esta forma de jugar que es la que tendremos hasta el final”.

Profundizando en los factores que impidieron que el inicio liguero trajese algún punto al equipo rojillo, fue bastante claro y directo al referirse a un punto diferencial en estas categorías ya profesionales: “Saber competir, tener la capacidad para ello y acoplarse al tipo de partido y hay un factor que, por ejemplo, ellos hicieron 25 faltas y nosotros solo 13, por ejemplo, en el gol si hacemos una falta, se interrumpe una acción de peligro como esa, pero también debemos aprender a saber ver el listón arbitral de cada partido que hoy no lo supimos analizar bien”.

Al técnico unionista le gustó sobre todo el primer tiempo de su equipo, donde "hicimos cosas muy bien que hay que potenciar todavía más para el futuro y creo que para conseguir un mejor resultado nos faltó acierto. Finalmente, pase y acierto en el desmarque, aunque en el aspecto ofensivo debemos ser conscientes del potencial del rival que teníamos enfrente, que defiende muy bien y al que no es fácil generarle ocasiones de gol”.

Y antes de referirse a la afición, que volvió a responder como siempre, no ocultó su satisfacción por lo que está viviendo en cada día de entrenamientos y de partidos. “Estoy muy cómodo, me encanta el fútbol que es mi vida y mi pasión y el grupo que tenemos es increíble por ello estoy viviendo un momento especial en vida que siempre voy a recordar”. Porque de la afición no pudo obviar al jugador número 12 que nunca falla. “Es espectacular y lo ha sido siempre porque nunca falló, aunque creo que todavía si le damos más todavía vendrá más gente a apoyarnos y ayudarnos en esta temporada”.

La última píldora que dejó fue el estado del césped, más lento de lo habitual y que a su juicio perjudicó a su equipo, que no se acopló a esta situación, a diferencia de la Ponferradina: “No estaba tan rápido como suele estar y necesitamos y preguntaré el motivo, pero ellos se supieron adaptar mejor”.

Tras la primera jornada de liga, con la vista puesta en la segunda jornada, el club y el técnico no obvian que quedan pocas horas de mercado y en este aspecto deja claro que “estamos abiertos a las oportunidades que vengan”. Un aspecto, el de las incorporaciones en el que se esperan cerrar refuerzos para completar la plantilla ante el complicado reto de conseguir la permanencia en esta temporada de debut en la Primera RFEF.

Nafti, técnico de la Ponferradina: “Competimos sin altibajos”

El técnico de la Ponferradina, Mehdi Nafti, basó su comparecencia de prensa en su equipo y no tanto en el partido de su rival, y mostró lo satisfecho que estaba del partido de su equipo y a mayores del triunfo cosechado basado a su juicio en que “fuimos superiores, salvo en los últimos diez minutos, ya que el árbitro con acciones dudosas nos metió en nuestra meta y me gustaría sufrir menos, pero el rival en casa es imposible que no pueda generar alguna opción de gol”.

Pero a su juicio, el equipo mostró un gran nivel para ser el primer partido de liga y después de una pretemporada con resultados negativos. “Soy consciente del potencial que tenemos, a pesar de que en pretemporada probamos muchas cosas y llegaron malos resultados, pero en este primer partido el nivel competitivo mostrado me encantó, compitiendo bien sin altibajos y sabiendo defender en bloque medio-bajo en los momentos finales donde el rival nos apretó”.

De cara a la temporada, el técnico reseñaba una clave en la que ya basó el trabajo del equipo la pasada campaña y que le dio buenos resultados, como es “la contundencia defensiva y la solidez que mostramos durante todo el partido, sin que el rival nos generase apenas llegadas y nuestro portero, creo que solo tuvo una intervención”.

Y de cara a la parcela ofensiva también resaltó la calidad de su equipo en O Couto. “La acción del gol que es mérito de todos y para empezar en la presión, ya que creo que esta temporada haremos mucho daño por los jugadores que tenemos en esta faceta, y hoy (por ayer) incluso pudimos hacer otro gol en otra acción que generamos de forma bastante similar”.