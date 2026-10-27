La conspiración de El Escorial

Muchas veces hemos hablado aquí y no muy bien de Fernando VII, hijo de Carlos IV, y uno de los peores reyes que hemos tenido los españoles.

Hoy contaremos otra de las fechorías del llamado “rey felón” cuando todavía era príncipe heredero: la que tuvo lugar en el Monasterio de El Escorial, en donde la familia real pasaba largas temporadas.

Fernando acababa de enviudar de su primera mujer, María Antonia de Nápoles, muerta a los 21 años de tuberculosis, y empezaba a interesarse por la política. Su padre, Carlos IV, tenía como valido a Manuel Godoy, quien gobernaba realmente el país y de quien se decía que era amante de la reina, María Luisa de Parma.

A pesar de develarse la conjura y ser detenidos todos los implicados, Fernando salió fortalecido al ser considerado una víctima de la ambición de su madre y de su favorito Godoy.

El príncipe de Asturias quería acabar con Godoy y, si era necesario, también con sus propios padres. Pidió a su hombre de confianza, Juan Escoiquiz, que organizara un complot para destruir al valido y poner bajo control a la reina.

La conjura fue descubierta el 27 de octubre, el mismo día que se firmó el Tratado de Fontainebleau, por el que se permitía a las tropas de Napoleón entrar en España con el objetivo de atacar Portugal, aunque luego se vio que la intención de los franceses era otra.

El rey mandó confinar a su hijo Fernando en sus habitaciones bajo vigilancia, pero durante el juicio, el príncipe lo confesó todo, dio los nombres de los conspiradores, pidió perdón y prometió comportarse como el mejor de los hijos. Carlos IV le perdonó.

Lo más curioso es que, a pesar de develarse la conjura y ser detenidos todos los implicados, Fernando salió fortalecido al ser considerado una víctima de la ambición de su madre y de su favorito Godoy.

Unos meses después tuvo lugar el Motín de Aranjuez, en el cual Fernando hizo detener a Godoy, provocó la abdicación de Carlos IV y se coronó rey de España.

Propina | Una manzana podrida daña el barril completo

La frase “Una manzana podrida estropea al resto” alude a la propagación del moho y a la descomposición de una manzana infectada al resto. Una persona puede ser llamada manzana podrida por ser alguien malo entre un grupo de buenas personas.

El término ha sido aplicado especialmente a la corrupción policial en Estados Unidos.

La frase es una iteración de un proverbio acerca de una manzana podrida que estropeó su barril, que proviene de un aforismo latino del siglo XIV traducido como “La manzana podrida daña a sus vecinas”. Esta frase es usada por el poeta Geoffrey Chaucer en “The Cook’s Tale” en su coleccón de relatos “Los cuentos de Canterbury”. Dice “Es mejor sacar la manzana podrida del montón / que dejarla para que estropee a las buenas”. La frase, según se registró en Poor Richard’s Almanac es: “La manzana podrida echa a perder a su compañera”.

El término “manzana podrida” tiene más de una interpretación. La versión tradicional es que un miembro malo puede corromper a un grupo. Otro significado es cuando una persona es acusada de algo malo y es excusada por otros miembros del mismo grupo por ser una “manzana mala”. La implicación es que la “manzana mala” no ha afectado al grupo entero.

Algunas veces un grupo entero, por ejemplo, un departamento de Policía es considerado corrupto por la presencia de un mal oficial, o “manzana mala”.

La influencia corrupta debe aislarse o de lo contrario esa mala influencia puede en realidad persuadir a otros para que actúen de forma corrupta.