Juan Carballo toma el relevo en el banquillo de la UD Ourense

El sustituto de Borja Fernández en el banquillo de la UD Ourense estaba en casa. El elegido es Juan Carballo, de 30 años y hasta ahora ayudante en el banquillo ourensanista.

El club apuesta así por la continuidad del proyecto que llevó al ascenso y lo hará también con el nuevo relevo para la puesto que ocupaba Carballo. El defensa Pol Bueso cuelgas las botas y pasa a formar parte del cuerpo técnico.

La de la UD Ourense será la primera experiencia al frente de un banquillo sénior para el carballiñés Juan Carballo, que anteriormente había entrenado a equipos de base en el Pabellón y al equipo juvenil del club rojillo.