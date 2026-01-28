La jugadora del Ontime, Chiky: “Tuvimos a Melilla, fue una pena no puntuar”

Se las vio y deseó el Melilla el sábado para llevarse la victoria en Os Remedios ante un cada vez mejor Ontime. Necesitó remontar el líder y favorito a ganarlo todo para superar a un conjunto ourensano que sigue dando pasos adelante. La pena fue aquel más que flojo arranque de temporada, porque este Ontime actual estaría para pelear la cuarta plaza. Que no se descuiden Poio, Alcorcón, Roldán y Futsi, porque si las ourensanas no se detienen todavía son capaces de darles un susto.

Una de las destacadas la pasada jornada fue Chiky. Su gol no sirvió para que el equipo sumara, pero sí para consolidar el notable tono general en este tramo de competición y, de paso, para darle un buen susto al Melilla. “Fue una pena no puntuar, porque tuvimos a Melilla contra las cuerdas. Nos pusimos por delante y después tocó defender a muerte y las tuvimos hasta el final. Melilla es un superequipo. Tiene una plantilla corta, pero en el uno para uno son las mejores. Por eso son las primeras”, señala.

Chiky habla de objetivos para lo que queda de temporada y no se esconde, son ambiciosos. “Empezamos un poco regular, pero el equipo está yendo a más y estamos en un gran momento. El primer objetivo es mejorar lo que hicimos en la primera vuelta y por eso aunque el top-4 no era el objetivo, pero quién sabe. Después, en la Copa Xunta tenemos a dos partidos la opción de conseguir un título. En marzo recibimos al Castro (la otra semifinal mide a Poio y Burela) y vamos a pelear el trofeo”.

La jugadora reconoce que no fue tarea sencilla asimilar el cambio de sistema con la llegada de Carlos Navarro al banquillo, aunque asegura que “me gusta mucho este 4-0. No es un sistema fácil, porque necesitas entenderte a la perfección con tus compañeras y cuando estás en línea si pierdes la pelota montas un lío en defensa, pero estamos trabajándolo muy bien y está dando sus frutos”.

Aunque esta temporada está siendo bastante tranquila en lo que a lesiones se refiere en el Ontime, Chiky tiene su cruz permanente con la rodilla. Su desgasta le origina dolores crónicos que le obligan a infiltrarse. “No hay partido sin dolor, lo del desgaste es lo que tiene. Al menos, la infiltración de principio de temporada sigue aguantando”. Y que siga, porque por compromiso y juego, Chiky es una de las jugadoras importantes en este Ourense Ontime.