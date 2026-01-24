El Ontime se queda sin premio ante el líder Melilla (1-2)

El Melilla cortó la dinámica del Ontime. El conjunto norteafricano logró la victoria en Os Remedios por 1-2 en un partido muy equilibrado en el que necesitó remontar el gol inicial de Chiky para las locales en el tramo final con los tantos de las brasileñas Ana Luiza en el minuto 35 y Emilly Marcondes en el 37. Sin premio para las ourensanas ante un líder que se las vio y se las deseó ante un Ontime que parece haber encontrado su sitio y que sigue en línea ascendente.

Avisaba en la previa el técnico Carlos Navarro que el objetivo era poner las cosas difíciles al Melilla y el guion se cumplió a la perfección. El Ontime le jugó de tú a tú a un rival que en la primera parte tuvo más posesión, aunque fueron las locales las que tuvieron más llegadas y la portera María Arcas, la mejor de las visitantes.

Eso sí, la primera fue visitante, con Silvina Nava llevando el peligro a la meta de Ana Romero, pero a partir de ahí, la verticalidad del Ontime le dio muchas opciones de adelantarse en el marcador. La más clara en el minuto 5, con una doble ocasión en una rápida contra que culminó primero Alice Duarte para sacar con los pies la portera visitante y el rechace le cayó a Marta, que sola estrelló la pelota en María Arcas. Idéntico desenlace enel minuto 9 al remate de Ju Pedreira, en el 15 de nuevo Alice y posteriormente Riscos.

El Melilla mejoró en los minutos finales y se acercó a la portería local, pero sin producción.

Fue la tendencia en la segunda parte, aunque serían las ourensanas las que se adelantarían casi de salida con el tanto de Chiky en el minuto 22 para el justo 1-0.

Metió una marcha más el líder ante un Ontime que cedía terreno, pero no intensidad defensiva. Pico y pala además de toda su calidad necesitaron sacar las melillenses, que empataron en el 35 con el tanto de Ana Luiza y que remontaron dos más tarde después de uno de los pocos errores locales con Emilly Marcondes como ejecutora. Lo intentaron las ourensanas con juego de cinco, pero esta vez no salió. No hubo premio, pero el Ontime sigue dando pasos adelante.

Ficha técnica Cidade de Ourense Ontime: Ana Romero, Chiky, Alice Duarte, Carla Ayensa y Melli -quinteto inicial-. Uxía, Ana Rivera, Anita, Raquelilla, Riscos, Marta Figueiredo y Ju Pedreira. Melilla CF: María Arcas, Laura Uña, Ana Luiza, Amandinha y Silvina Nava -cinco inicial-. Irene Samper, Nega, Mercedes Navarro, Beatriz Souza y Emylly Marcondes. Goles: 1-0: Chiky, minuto 22. 1-1: Ana Luiza, minuto 35. 1-2: Emilly Marcondes, minuto 37. Árbitros: Lidia Crespo, Borja Darriba y Yolanda Quintas. Vio amarilla la melillense Silvina Navas. Incidencias: Partido de la jornada 16 en la Primera División femenina en Os Remedios.